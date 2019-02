Mối tình đầu của tôi - Tập 11: Hạ Linh quyết định nói sự thật về An Chi giả với Nam Phong?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, Nam Phong (Bình An đóng) ngay sau khi chợt nhớ lại trò chơi băng qua đường đi bộ ngày xưa, đã gọi cho An Chi giả - Hạ Linh (Chi Pu đóng) để kể về chuyện này.

Thấy vậy, Hạ Linh nói muốn gặp Nam Phong vì có "chuyện này" muốn nói. Phong ngay lập tức hẹn lát họp xong sẽ nhắn lại.

Sau cuộc điện thoại, Hạ Linh tự nhủ với mình: "Cố lên, mình sẽ giải quyết gọn gàng vụ này".

Liệu chuyện mà Hạ Linh muốn nói với Nam Phong có phải là nói ra sự thật cô chính là An Chi giả, để cắt đứt mối quan hệ với anh?

Ở diễn biến khác trong trích đoạn trên đây, An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc đóng) tiếp tục tỏ ra kém cỏi, thiếu chuyên nghiệp trong buổi họp, khi không hiểu những từ chuyên môn về thời trang, không biết mở máy chiếu... Vì thế, cô một lần nữa bị sếp Nam Phong mắng một trận tơi bời.

Tuy nhiên, anh vẫn cho An Chi một cơ hội cuối cùng - làm một bản báo cáo đúng nghĩa, thay vì một mớ giấy lộn xộn vô giá trị. Nam Phong vốn có ác cảm với An Chi nên anh cũng muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa và đuổi cô ra ngoài. Điều này khiến An Chi vừa ấm ức, vừa đau lòng trước thái độ của mối tình đầu của cô.

Liệu An Chi có làm mất cơ hội cuối cùng mà Nam Phong trao cho cô không?

Tập 11 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (11/2) trên kênh VTV3.

Theo VTV