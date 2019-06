Mê cung tập 18: Đông Hòa bị nghi giết Thịnh “ngựa”, xuất hiện người đàn bà “điên” trong nhà Đồng Vĩnh

Mê cung tập 17 với những diễn biến khá phức tạp khi Khánh bắt đầu điều tra lại về cái chết của bố anh bị xe tông, trong đó có liên quan đến một người tên Phú và Nghĩa kế toán đã bị giết.

Đúng như đã hẹn, Đông Hòa tới khách sạn để tìm gặp Thịnh ngựa và đưa nốt số tiền mà tên này yêu cầu. Tuy nhiên đến nơi thì Đông Hòa bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy, anh phát hiện Thịnh “ngựa” đã chết, số tiền trong va li biến mất, đúng lúc đó công an cũng có mặt ở hiện trường.

Trước đó, Thịnh đã nhìn thấy và quay video cảnh Đông Hòa bắn chết Dương vô diện. Thịnh dùng video để tống tiền Đông Hòa. Thịnh ra giá 10 tỷ đồng để đổi lấy sự im lặng nhưng Hòa chỉ đồng ý trả 1/10 số tiền đó với hình thức trả góp. Vì Thịnh liên tục gọi điện đòi tiền, Đông Hòa hẹn gặp trực tiếp với gã nghiện để bàn bạc thêm về công ty của Lam Anh cùng với số tiền thừa kế của em gái.

Trong khi đó tại gia đình ông Vĩnh, cô con gái Đồng Lan cai nghiện trở về và có thêm sự xuất hiện của người vợ thứ hai của ông Vĩnh (mẹ kế của Đồng Lan) và đứa con trai nhỏ. Tuy nhiên, người vợ hai này có vẻ không được lòng tất cả các thành viên trong gia đình họ Đồng, kể cả ông Đồng Vĩnh. Vai trò của Đông Hòa trong tổ chức của ông trùm Đồng Vĩnh cũng dần hé lộ. Không chỉ tư vấn pháp luật, có vẻ như anh còn là nhân vật cao cấp của hội Ác la, một tổ chức liên tỉnh buôn vua mua mạng. Đội điều tra của Khánh được giao nhiệm vụ xử lý hội này ở địa phương.

Cũng trong tập 17, Lam Anh đã có buổi ra mắt mẹ chồng tương lai thành công khiến cả cô và Khánh đều rất vui.

Sang tập 18 Mê cung, theo thông tin từ cảnh sát, khi công an và nhân chứng tới hiện trường đã thấy Đông Hòa có mặt ở đó và nhìn xuống xác nạn nhân. Thịnh “ngựa” chết vì trúng độc trong nước cam. Trên cốc nước có dấu vân tay của Thịnh và luật sư Hòa. Do đó, nghi can chính của vụ án là Đông Hòa. Anh ta là người duy nhất có cơ hội bỏ độc nạn nhân.

Ở phân cảnh khác, trong cuộc điện thoại gọi về cho bố mẹ, vợ ông Vĩnh cho biết sẽ giúp họ trả hết số nợ. Tuy nhiên đây là lần cuối cùng vì chuyện làm ăn của Đồng Vĩnh đang không thuận lợi. Sau này, cô muốn bố và em trai tới tập đoàn của chồng làm việc nghiêm túc.

Ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, khi định trở lại căn nhà thì bất ngờ có người phụ nữ xuất hiện sau lưng vợ Đồng Vĩnh khiến cô giật mình. Nhiều người cho rằng người phụ nữ này chính là người vợ đầu tiên của Đồng Vĩnh, mẹ của Đồng Lan. Sau một biến cố nào đó, người này đã bị điên loạn.

Tập 18 Mê cung phát sóng lúc 21h50 tối nay (20/6) trên VTV3.

TA (th)