MAMA 2017: Sơn Tùng, Tóc Tiên được vinh danh

Tối 25/11, lễ trao giải MAMA 2017 chính thức diễn ra tại nhà hát Hoà Bình. Đây là sự kiện rất được mong đợi bởi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Việt và Hàn Quốc, trong đó có nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc như WANNA ONE, SEVENTEEN...

Với chủ đề Giao thoa, đồng thời kỷ niệm 25 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, MAMA lần đầu được tổ chức tại Việt Nam với các đại diện như ca sĩ như Erik, Đức Phúc, Hoà Minzy, Thu Minh...

Sơn Tùng M-TP trở thành Nghệ sĩ Việt Nam đột phá

Mở đầu lễ trao giải, nữ ca sĩ Tóc trình diễn ca khúc Em không là duy nhất. Cô sẽ cạnh tranh với 4 đối thủ khác đêm nay để mang về giải Nghệ sĩ Việt Nam đột phá.

Tóc Tiên chứng tỏ khả năng hát live khá tốt.

Sau màn giới thiệu của hai MC Đức Bảo và Ái Phương, ca sĩ Lê Hiếu và hoa hậu Phạm Hương Đại diện trao giải cho hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất Indonesia. Và người chiến thắng là ca sĩ Agnez Mo.

Tiếp nối chương trình, nữ ca sĩ Thái Lan Lula mang đến bản hit nổi tiếng tại quê nhà của cô mang tên Mun Kue Kwam Rak.

Ca sĩ Thái Lan biểu diễn tại MAMA.

Tiếp nối bản ballad Rheung Tee Khor của Lu La là màn trình diễn ca khúc World, Word của ca sĩ Aisyah Aiz, đến từ Singapore.

Aisyah Aiz, đến từ Singapore.

Ái Phương chia sẻ, dù không hiểu ngôn ngữ trong bài hát của các nghệ sĩ nước ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy tự hào vì chương trình đã diễn ra theo đúng chủ đề "Giao thoa".

Sau đó, nhạc sĩ Khắc Hưng và nữ diễn viên Angela Phương Trinh đại diện trao giải cho Nghệ sĩ xuất sắc nhất Thái Lan. Lula, người vừa mang đến 2 màn trình diễn trước đó chiến thắng giải này.

Đức Phúc, Hoà Minzy và Erik.

Sân khấu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của bộ ba áo đỏ Đức Phúc, Erik và Hoà Minzy. Cả ba đều thay phiên thể hiện các bản hit đình đám của Vpop.

Gây bất ngờ nhất là Hoà Minzy với những nốt cao choáng ngợp, hoàn toàn lất át hai đồng nghiệp còn lại.

Cặp đôi phim ảnh Hứa Vỹ Văn và Diễm My giải thích ý nghĩa của hạng mục Best of Next. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh nghệ sĩ tiềm năng nhất. Cả sân khấu như vỡ oà bởi cái tên được xướng lên là WANNA ONE, tân binh hot nhất Kpop năm 2017.

Trong hạng mục Nghệ sĩ Việt Nam đột phá, các ứng cử viên là Tóc Tiên, Sơn Tùng, Đông Nhi, Soobin Hoàng Sơn và Chi Dân. Cổng bình chọn đã được đóng vào đêm ngày 24/11 và sẽ trả lại kết quả cuối cùng vào tối hôm nay.

Sơn Tùng thắng giải đúng như dự đoán.

Giờ khắc công bố giải thưởng được mong đợi nhất năm nay đã đến: Nghệ sĩ đột phá khu vực Việt Nam. Không nằm ngoài dự đoán, Sơn Tùng chính là người được xướng tên. Tuy nhiên, anh lại không có mặt và chỉ gửi đến khán giả một video cảm ơn đến BTC, người hâm mộ.

Sau bao chờ đợi, Samuel Kim là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đổ bộ sân khấu MAMA 2017 tại Việt Nam với ca khúc Sixteen.

Album cùng tên của chàng trai 16 tuổi cũng từng đứng nhất bảng xếp hạng iTunes tại Việt Nam. Cả Ái Phương và Đức Bảo đều bất ngờ trước tài năng của anh.

Theo chia sẻ từ một khán giả đang có mặt tại nhà hát, sân khấu không hoàng tráng nhưng lại có chất lượng hình ảnh và âm thanh khá tốt. Điều đó được minh chứng qua tiết mục hoành tráng vừa hát, vừa đọc rap của nữ ca sĩ vừa thắng giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất Indonesia Agnez Mo.

Nghệ sĩ Agnez Mo .

Chi Pu run rẩy khi hát trên sân khấu MAMA

Đang gặp nhiều sóng gió với sự nghiệp ca hát, Chi Pu vẫn xuất hiện xinh đẹp cùng nam diễn viên Kang Tae Oh để trao giải cho Nghệ sĩ xuất sắc nhất Singapore.

"Người tình màn ảnh" của Nhã Phương khiến nhiều khán giả cười oà vì khả năng nói tiếng Việt. Tuy nhiên, cựu hot girl Hà thành còn gây bất ngờ hơn nữa khi tình nguyện thể hiện một đoạn ca khúc Love is Hurt, phiên bản tiếng Hàn của ca khúc Cho ta gần hơn.

Được sự đề nghị và động viên của Kang Tae Oh, Chi Pu không ngần ngại khoe khả năng hát tiếng Hàn của mình trước 2.500 khách mời. Nữ ca sĩ khá tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình song khả năng hát của cô vẫn còn nhiều hạn chế như run rẩy, hụt hơi.

Chi Pu hát trên sân khấu.

Kang Daniel xuất hiện điển trai.

Như không thể chờ được nữa, cả khán đài vỡ oà khi nghe tin nghệ sĩ chuẩn bị trình diễn là WANNA ONE, nhóm nhạc hot không chỉ tại lễ trao giải MAMA năm nay mà còn tại quê nhà Hàn Quốc với ca khúc Enegertic.

Tóc Tiên không thể tin được kết quả lại thuộc về mình.

Tóc Tiên là Nghệ sĩ xuất sắc

Càng về cuối, lễ trao giải MAMA càng hấp dẫn hơn với các tiết mục hoành tráng và nhiều hạng mục lớn được trao. Đạo diễn Quang Dũng và siêu mẫu Thanh Hằng nhận trọng trách đọc tên Nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Việt Nam.

Và người chiến thắng là Tóc Tiên. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê-kíp và nói rằng mình chưa thể tin được bằng tiếng Anh.

Nhóm nhạc phát biểu bằng ba ngôn ngữ tiếng Anh, Hàn và Trung.

Ở hạng mục cuối cùng, Nghệ sĩ được yêu thích nhất toàn cầu được trao cho SEVENTEEN. Giải thưởng MAMA tại Việt Năm năm nay được chia khá đồng đều. Ngoại trừ chiến thắng tuyệt đối thuộc về Sơn Tùng M-TP, hầu hết người góp mặt cũng được vinh danh ở mỗi hạng mục riêng.

Ca khúc I Don't Know Well được 13 chàng trai trình diễn theo chủ đề Show Never Ends.

Khép lại chương trình, nữ ca sĩ Thu Minh quay lại sân khấu trong một bộ cánh mới và công bố giải thưởng đặc biệt Nghệ sỹ được yêu thích toàn cầu dành cho SEVENTEEN.

Cô không quên dành thời gian chia sẻ về cảm nhận của mình về chủ đề "Giao thoa" của chương trình năm nay. "Tất cả chúng ta đều hoà thành một nhờ âm nhạc", cô nói.

MAMA 2017 với chủ đề "Giao thoa" được tổ chức vào ngày 25/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Ngoài các ca sĩ Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á cũng góp mặt tại buổi lễ này. Đặc biệt, hạng mục giải thưởng dành cho ca sĩ Việt được ban tổ chức MAMA quyết định dựa trên số liệu từ bảng xếp hạng Zing Chart trên Zing MP3.

Sơn Tùng MTP

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

Ngày sinh: 5/7/1994

Nơi sinh: Thái Bình

Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh

Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)

Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

Ngày sinh: 13/05/1989

Chiều cao: 1.70 m

Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

