Lựa chọn của trái tim mùa 2: "Bản sao" Tuấn Hưng bất ngờ đeo mặt nạ hẹn hò để quên đi lỗi lầm với người cũ

Thành Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "anh bán kem hát nhạc Tuấn Hưng cực phiêu". Ngoài ra, anh chàng còn xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia với tên gọi "hotboy đỡ đẻ" khi anh đã sơ cứu thành công và đưa đến bệnh viện một sản phụ đẻ rơi con bên đường.

Trải qua quá khứ nghèo khó, sống chung với cảm giác "thua thiệt" bạn bè nên Thành Nam luôn cố gắng làm việc thật nhiều để có thể "vun đắp cho gia đình nhỏ sau này".

Cuộc sống khó khăn rồi chuyện tình cảm cũng không được tròn đầy, 3 mối tình tan vỡ để lại cho Thành Nam rất nhiều tiếc nuối. Anh chàng thổ lộ "là do mình không quan tâm đến người ta vì phải đi đây đi đó nhiều, chia tay là lỗi của mình".

Thành Nam, 34 tuổi, chủ một quán cà phê ca nhạc tại Hải Phòng là nhân vật chính của tập 14

Đeo mặt nạ Cọp trắng, chàng trai mong muốn tìm được một cô nàng "không cần xinh nhưng phải thấu hiểu và thông cảm cho công việc của mình, quan trọng hơn là buổi tối luôn luôn có mặt ở nhà để chăm lo cho gia đình".

Có cơ hội hẹn hò cùng Thành Nam lần lượt là Thu An (Mặt nạ Thần Đá, 21 tuổi sinh viên trường CĐ Kinh tế Đối ngoại,đến từ Bình Phước; Quỳnh Như (Mặt nạ Báo tinh, 20 tuổi, chuyên gia trang điểm, đến từ Bình Định và Xuân Chi (Mặt nạ Quý bà, 25 tuổi, nhân viên xét nghiệm máu đến từ TP.HCM).

Trong đó, Thu An từng mong ước trở thành Công an nhưng lại "thi không đậu". "Trời xui đất khiến" thế nào cô lại yêu đúng một anh công an. Thế nhưng, vì "hay cãi nhau mỗi khi gặp mặt", lâu dần mối tình của Thu An cũng nhạt phai theo thời gian và "đường ai nấy đi". Một người đàn ông "cao từ 1m65 trở lên, năng động thích đi du lịch, thích nghệ thuật, làm công an càng tốt và không hơn quá 10 tuổi" sẽ khiến Thu An rung động. Với biệt tài múa cổ trang, Thu An rất tự tin sẽ chinh phục được Thành Nam.

Một buổi hẹn hò nhanh của hai nhân vật

Quỳnh Như trải qua một tuổi thơ sóng gió khi cha mẹ ly hôn lúc cô mới vừa 4 tuổi. Quỳnh Như sống với bà ngoại cho đến năm 18 tuổi thì ra ở riêng. Dù gia đình tan vỡ nhưng cô nàng cho biết "mình rất hạnh phúc vì được nhiều người yêu thương". Về chuyện tình cảm, Quỳnh Như tiết lộ lý do chia tay mối tình sâu đậm "vì anh ấy không chịu được tính trẻ con, "bánh bèo" của mình". Quyết định đeo mặt nạ tìm cơ hội mới, cô nàng mong muốn tìm được một chàng trai "sống hiện đại, có sự nghiệp, biết yêu thương và lắng nghe".

Còn Xuân Chi tiết lộ bản thân "rất được gia đình cưng chiều", vì vậy, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô nàng khá "gắt": đó là người phải có "công việc ổn định, lương tháng trên 15 triệu, lịch sự, ga-lăng, hiểu chuyện, cao trên 1m7, nhìn thư sinh và không hút thuốc, cờ bạc lăng nhăng". Vì "nhút nhát nên chưa có nhiều mối tình", Xuân Chi hy vọng lần hẹn hò này sẽ giúp cô "đổi vận" thoát ế.

Ba cô gái với ba sắc màu riêng biệt, ai sẽ cùng Thành Nam đi đến cuối con đường? Ai sẽ chinh phục được chàng ca sĩ này chỉ qua vẻ đẹp tâm hồn ẩn sau những chiếc mặt nạ xấu xí kia?

Tập 14 Lựa chọn của trái tim phát sóng lúc 20h30 thứ 4 (ngày 24/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV