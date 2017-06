Kim Lý xanh mặt khi bị phi dao vào 'chỗ hiểm'

Trong tập 4 chương trình Tôi có thể - I can do that, ca sĩ Hằng Bing Boong trổ tài ảo thuật phóng dao để thể hiện khả năng vượt qua thử thách của mình. Hằng Bing Boong đã mời giám khảo Kim Lý lên để hỗ trợ cho màn trình diễn của mình.

Hằng Bing Boong chuẩn bị phi dao vào 'chỗ hiểm' của Kim Lý.

Nam diễn viên rất hồi hộp.

Trên sân khấu, Kim Lý đeo vật chắn ở trước "chỗ hiểm", dang hai tay ra hai bên. Nam diễn viên trông khá căng thẳng và hồi hộp. Khi giám khảo Trác Thúy Miêu hỏi thăm, Kim Lý vẫn tự tin trả lời rằng anh có thể tiếp tục.

Tiết mục được đẩy lên cao trào khi Hằng Bing Boong chuẩn bị phi dao về phía Kim Lý với động tác hình thể rất hài hước mà theo như lời của ca sĩ Phương Thanh là "em ném dao rất hồn nhiên”. Cuối cùng, nữ ca sĩ cũng hoàn thành màn trình diễn với kết quả mỹ mãn. Kim Lý thở phào nhẹ nhõm.

Kim Lý thở phào sau màn trình diễn của Hằng Bing Boong.

Tập 4 chương trình I can do that lên sóng lúc 20h30 ngày 9/6 trên HTV7 và 21h trên VTV8 là cuộc so tài của 4 nghệ sĩ bảng B, gồm: Văn Anh, Hằng Bing Boong, Minh Hiền và Yến Nhi.

Theo Ngoisao.net