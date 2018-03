Hoa khôi Nam Em đã bị chỉ trích đạo nhái Teayeon SNSD

Hoa khôi Nam Em vừa tung ra MV mới mang tên Cùng anh đi xa với hình ảnh tươi mới, trẻ trung. Ca khúc trong MV do Phúc Bồ sáng tác, mang màu sắc R&B khá trẻ trung. Nam Em cho biết, cô đã chủ động thực hiện phần hình ảnh một thiếu nữ hoa với cảm xúc hồn nhiên, vụng dại khi mới bước vào ngưỡng cửa đầu của tình yêu.

Nam Em trong MV "Cùng anh đi xa".

Khi thực hiện sản phẩm âm nhạc này, Nam Em tỏ ra khá tâm huyết. Tuy nhiên, niềm vui chưa đến được bao lâu, người đẹp đã vướng vào ồn ào đạo nhái MV Make me love you của Teayeon nhóm SNSD. Nhiều khán giả cho rằng phần tạo hình của Nam Em trong Cùng anh đi xa khá tương đồng với Teayeon trong Make me love you.

Nhiều người không ngại chỉ trích cô gái 22 tuổi rằng: "Tự tin tuyên bố mỗi tháng ra 1 MV mà đã đạo nhái hình ảnh thế này. Thật là mất mặt quá", "Nam Em rất xinh, nhưng giá như cô ấy tự xây dựng hình ảnh và đừng bắt chước người khác một cách trắng trợn thế này thì tốt hơn", "Các fan của Nam Em đừng có mà bênh vực nữa nhé, hình ảnh giống nhau thế này mà bảo là vô tình thì chẳng còn gì để nói", "Nam Em cũng xinh đấy nhưng không thể bằng Teayeon đâu nhé. Đừng làm phiên bản lỗi của người khác".

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình của Nam Em với Teayeon có nhiều điểm tương đồng.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả bảo vệ Nam Em: "Đừng vô lý như thế chứ. Với concept cô gái hoa thì nhìn tương đồng nhau cũng là đúng mà", "Không nên cái gì cũng đổ tội cho người khác như thế chứ. Tôi thấy Nam Em rất đẹp. Thế là đủ rồi", "Có chắc là Teayeon là người đầu tiên mặc như thế không? Chẳng lẽ vì Teayeon đã mặc rồi thì những người khác không có quyền mặc lại à".

Hiện tại, Nam Em chưa có phản hồi về những ý kiến trên.

