Hoa hậu Kỳ Duyên khó chịu ra mặt với Minh Tú khi cùng ngồi ghế nóng

Tối 13/11, trailer đầu tiên của show thực tế online The Look đã được công bố. Trong đoạn clip giới thiệu, bộ ba HLV Phạm Hương - Minh Tú và Kỳ Duyên đã xảy ra không ít tranh cãi, không nể mặt nhau trước ống kính.

Là lần đầu tiên tham gia show truyền hình với tư cách HLV, Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi liên tục thể hiện cá tính mạnh mẽ. Cô không ngại tuyên bố: “Từng chiến thắng HLV Phạm Hương một lần tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Chẳng có một lí do gì mà Duyên phải sợ HLV Phạm Hương”.

Kỳ Duyên tuyên bố không sợ Phạm Hương, công khai phê bình thái độ Minh Tú.

Không e dè đàn chị, Kỳ Duyên còn thể hiện sự không hài lòng khi HLV Minh Tú không hợp ý. Cô thẳng thắn chê trách với thái độ khó chịu: “Tại sao chị lại như thế nhỉ? Em chưa động chạm gì đến chị cả”. HLV Minh Tú phản ứng lại bằng cái nhếch miệng đầy châm chọc. Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, Minh Tú và Kỳ Duyên sẽ có những màn đối đầu quyết liệt khi cùng ngồi vị trí ghế nóng.

Bản thân HLV Phạm Hương cũng gửi lời nhắn nhủ: "Gửi một lời nhắn đến HLV Kỳ Duyên cũng giống như lời cảnh báo hãy coi chừng HLV Minh Tú".

Biểu cảm của Minh Tú khi Kỳ Duyên phản ứng.

Bên cạnh màn đối đáp của bộ ba giám khảo, đoạn trailer đầu tiên cũng hé lộ những khó khăn trong các thử thách dành cho dàn thí sinh. Phạm Hương thậm chí đã bật khóc và rời trường quay vì thí sinh của mình, Minh Tú yêu cầu ngừng ghi hình.

The Look - Vẻ Đẹp Thương Hiệu được coi là phiên bản online của The Face, được phát trực tuyến trên YouTube hàng tuần. Đây cũng là là chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất phù hợp cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí nói chung.

Minh Tú yêu cầu dừng ghi hình.

Ở The Look, tình huống kịch tính, cao trào xảy ra giữa các thí sinh và các HLV được coi là điểm nhấn hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Bên cạnh đó, người xem sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với chương trình.

Theo Zing