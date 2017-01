Hồ Ngọc Hà đoạt 'giải thưởng đặc biệt' của Làn Sóng Xanh

Tối 3/1, Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 diễn ra tại TP HCM với rất nhiều hạng mục được công bố. Trong đó, Hồ Ngọc Hà đoạt 'Giải thưởng đặc biệt' với dự án 'Love songs'. Nhạc sĩ Hoài Sa là người đồng hành với nữ ca sĩ trong dự án này. Anh nói, Hà Hồ xứng đáng với những gì cô có. 'Love songs' là dự án hoành tráng của Hồ Ngọc Hà, diễn ra trong suốt năm 2016 ở khắp cả nước. Khi xướng tên Hà Hồ đoạt giải hạng mục này, Mr. Đàm cũng dành những lời có cánh để nói về cô.

Hồ Ngọc Hà còn lọt vào top gold. Bảng ca sĩ top gold gồm 5 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn. Nếu Hà Hồ, Mr. Đàm, Tuấn Hưng đã nhiều lần đoạt giải này, Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn khá lâu mới trở lại với hạng mục dành cho ca sĩ được yêu thích.

Bảng ca sĩ top hit gồm 5 ca sĩ Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP và Isaac. Đây đều là những giọng ca gây được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc trong năm qua.

Trước đó, hạng mục được công bố đầu tiên trong đêm trao giải là '10 nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất'. 10 nhạc sĩ đoạt giải gồm: Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Tiên Cookie, Only C, Mr. Siro, Vương Anh Tú, Ái Phương, Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Toàn Thắng, Đông Âu. Hai tác giả Ái Phương, Nguyễn Hồng Thuận thay mặt 10 nhạc sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận giải.

'Bài hát hiện tượng' là 'Sau tất cả' của Khắc Hưng do Erik trình bày. Các đề cử gồm sáng tác của Khắc Hưng, Only C, Châu Đăng Khoa, Mr. Siro, Tiên Cookie, Vương Anh Tú, Nguyễn Hồng Thuận, Đông Âu, Ái Phương, Phạm Toàn Thắng.

Nhạc sĩ Khắc Hưng còn đoạt giải 'Hoà âm - phối khí'. Các đề cử gồm nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Only C.

Giải 'Gương mặt phát hiện' thuộc về Rocker Nguyễn. Các đề cử gồm Lê Thiện Hiếu, Minh Như, Rocker Nguyễn, Suni Hạ Linh.

Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh đoạt giải 'Nam và nữ ca sĩ triển vọng'. Các đề cử gồm Erik, Hoà Mizny, Bảo Anh, Hari Won, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu.

'Single của năm' là cuộc chạy đua giữa 'Cause I love you' (Noo Phước Thịnh), 'Anh cứ đi đi' (Hari Won), 'Gửi người yêu cũ' (Hồ Ngọc Hà) và 'Sau tất cả' (Erik). Kết quả, ê kíp của Noo Phước Thịnh đã giành chiến thắng.

Theo Ngoisao.net