Fast & Furious 8 "tiêu diệt" hơn 17 triệu USD xe cộ

Loạt phim Fast & Furious luôn biết cách gây chú ý bằng những màn rượt đuổi và phô diễn tốc độ. Ở phần 8 mới nhất mang tên The Fate of the Furious, phim tiếp tục tận dụng thế mạnh truyền thống qua những phân cảnh được đầu tư triệt để.

Ở đầu phim, khán giả sẽ được "khởi động" với màn đua xe trên đường phố thủ đô Havana của Cuba, với sự xuất hiện của một chiếc Chevrolet đời 1951 hoen rỉ, cùng nhiều mẫu xe cơ bắp Mỹ đời xưa cổ kính cho đúng với bối cảnh.

Tuy nhiên, phân cảnh gây chú ý nhất là lúc băng quái xế quậy nát thành phố New York, từng được thể hiện qua những trailer trước đó. Điểm nhấn của đoạn này là cảnh hàng chục chiếc xe chạy hỗn loạn trên đường như một bầy zombie bằng sắt thép điên cuồng truy đuổi con mồi; rồi những chiếc xe sang được điều khiển từ xa rơi từ trên tầng cao ào ào rơi xuống như mưa, tạo thành một bãi phế liệu xe hơi khổng lồ.

Nhân vật chính Dominic Torreto do Vin Diesel thủ vai sẽ lái chiếc Plymouth GTX trang bị động cơ LS3. Màu đen, kiểu dáng cổ điển, phần mui được thiết kế vát nhọn và cải tiến động cơ để có thể bốc đầu là những đặc trưng dễ nhận thấy. Phong cách này đã theo chân tay quái xế cơ bắp suốt nhiều phần phim.

Theo đó, nam diễn viên Tyrese Gibson (đóng vai Roman Pearce) sẽ cầm lái chiếc Bentley Continental GT phiên bản 2 màu trắng đỏ. Như mọi khi, nhân vật nhiều chuyện này tiếp tục gắn bó với những chiếc siêu xe có kiểu dáng sang trọng phô trương.

Rapper Ludacris (đóng vai Tej Parker) lái chiếc Mercedes-AMG GT S phiên bản màu bạc. Ăn chơi không kém Roman, song nhân vật Tej lại có cá tính trầm và chững chạc hơn, nên chiếc xe sử dụng cũng phải cho thấy dáng dấp quý ông.

Nữ diễn viên Michelle Rodriguez (đóng vai Letty Ortiz) sẽ có dịp thử sức cùng chiếc Chevrolet Corvette Stingray 1966. Cô thể hiện cá tính ngổ ngáo qua chiếc xe gầm cao mang hơi hướm offroad và màu sắc nổi bật.

Jason Statham (thủ vai ác nhân Deckard Shaw) sẽ có dịp trở lại cùng chiếc Jaguar F-Type. Diễn viên người Anh này thường có xu hướng chọn các thương hiệu châu Âu, trước đó anh từng sử dụng xe của 2 hãng Aston Martin và Maserati.

Trong số đó còn xuất hiện một chiếc Subaru BR-Z. Điểm đặc biệt ở chỗ, đây là dòng xe đặc trưng gắn liền với nhân vật Brian O'Conner (nam diễn viên quá cố Paul Walker thủ vai). Không còn Brian, đoàn phim thay bằng nhân vật mới do Scott Eastwood, con trai của tài tử gạo cội Clint Eastwood, đảm nhận.

Cao trào của phim đến từ màn "đua tốc độ" giữa những nhóm nhân vật chính và một chiếc... tàu ngầm.

Toàn bộ khoảng 300 chiếc xe dùng trong phim do một xưởng ô tô ở Los Angeles đảm trách. Theo đoàn làm phim tiết lộ, riêng chi phí phá hủy xe đã lên tới ít nhất 17 triệu USD (385 tỷ đồng). The Fate of the Furious công chiếu ở nhiều quốc gia từ ngày 14/4/2017.

Theo Trí Dũng (Dân Việt)