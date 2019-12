Dùng thuốc đau nửa đầu thế nào để đạt hiệu quả?

Đau nửa đầu thuộc loại bệnh lý đau đầu do căn nguyên mạch, có đặc điểm đau nửa đầu từng cơn, kéo dài từ 4 đến 72 giờ với những triệu chứng buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ âm thanh. Để điều trị đau cho những trường hợp mắc bệnh lý này, ban đầu bác sĩ sẽ chỉ định các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, aspirin, ibuprofen... nhưng khi các loại thuốc này không đạt hiệu quả điều trị, người bệnh có thể được chuyển sang dùng nhóm thuốc triptan. Thuốc sumatriptan mà anh được bác sĩ kê đơn là một trong những hoạt chất thuộc nhóm triptan (hiện nay có ít nhất 7 chất trong tripans đã được sử dụng trên thị trường, đó là: sumatriptan, rizatriptan, almotriptan, naratriptan, zolmitriptan, frovatriptan và eletriptan). Đây là thuốc có tác dụng làm giảm cả hai triệu chứng đau đầu và buồn nôn do có tác dụng chọn lọc lên các thụ thể serotonin 5-HT 1B và 5-HT 1D (5-Hydroxytriptamine 1B/1D) gây co các mạch máu ngoài sọ, tái phân bố dòng mãu trong não. Khi sử dụng, thuốc có thể gây những tác dụng không mong muốn, hiếm gặp bao gồm tức ngực, đỏ bừng mặt, buồn ngủ..., thường gặp là đau nửa đầu tái phát sau khi không tiếp tục sử dụng (do thuốc không có tác dụng dự phòng). Để sử dụng thuốc hiệu quả, anh nên dùng bắt đầu với liều thấp theo chỉ định của bác sĩ, uống ngay khi có cơn đau, có thể kết hợp với thuốc chống nôn. Không nên uống thuốc lúc đói, không nên dùng cùng lúc với ergotamin hoặc dẫn chất, với nhóm thuốc IMAO (monoamine oxydase inhibitors) hay với các thuốc fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluoxamin. Nếu cơn đau đầu tái phát, anh có thể dùng lại thuốc này nhưng phải sau ít nhất 2 giờ.

Theo BS. Nguyễn Văn Liên/SK&ĐS