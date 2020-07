Đừng bắt em phải quên tập cuối: Ngọc muốn chia tay Duy vì lý do gì?

Trong tập 29 Đừng bắt em phải quên, Ngọc vì buồn bã chuyện của bố mẹ nên có chút ảnh hưởng tâm lý khiến bố mẹ cô và Duy vô cùng lo lắng đi tìm. Nhưng cuối cùng cô bé quay trở về nhà, tâm sự với mẹ. Cô bé cho rằng mẹ đã giấu bố chuyện quá khứ nên để xảy ra tình cảnh gia đình chia rẽ như bây giờ. Nhưng hóa ra, bố cô cũng đã làm điều có lỗi với mẹ. Ngân cũng thừa nhận đã sai lầm khi để cho tiểu tam bước vào cuộc sống đang yên bình hạnh phúc của gia đình mình.

Luân nhận được cuộc hẹn gặp bên cơ quan cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm buôn lậu để điều tra về hàng lậu. Công an nói một người đàn ông tên Thanh khai với công an rằng Luân đã gian dối trong việc thay đổi nguyên vật liệu xây dựng. Trong khi đó Luân khai rằng không hề có mối quan hệ nào với Thanh. Phía công an nói đã có bằng chứng về việc Luân đã chỉ đạo Thanh từ máy điện thoại của Luân.

Nhớ lại sự việc này, Luân mới hiểu hôm đó thì ra Linh đã vờ đau bụng để lừa Luân ra ngoài mua thuốc, trong khi đó cô ả lấy máy điện thoại của Luân để nhắn tin cho Thanh.

Tìm hiểu toàn bộ sự việc, Luân được biết Linh đã câu kết với một người đàn ông lạ mặt. Anh này chính là người cùng Linh dựng lên toàn bộ màn kịch để đẩy Luân phá sản và phải vào tù. Luân đến gặp Linh để vạch mặt cô ả và bóp cổ Linh khi cô ta động đến vợ con anh. Rời khỏi nhà Linh, Luân nhận được cuộc hẹn gặp của người đàn ông lạ mặt.

Hóa ra, người đàn ông lạ mặt này từng có mối làm ăn chung với Luân nhưng bị đẩy đi tù và gia đình tan nát. Người đàn ông này cho rằng Luân đã dũng cảm khi dám đến gặp anh ta. Luân cho rằng việc anh ta đi tù một phần là do anh ta tham lam nhưng anh ta thì cho rằng Luân đã lợi dụng sự cả tin và gài bẫy anh ta. Mục đích của người đàn ông này muốn Luân giờ cũng phải trả giá như anh ta là đi tù, mất trắng sự nghiệp và vợ con nheo nhóc. Luân đã xin lỗi anh ta và chấp nhận trả cái giá theo mong muốn của anh ta.

Dũng sau khi phản bội Luân đã hối lỗi hẹn gặp Ngân để kể lại toàn bộ sự việc Linh đã gài bẫy khiến Luân bị phá sản như thế nào. Dũng nói rằng lúc đầu anh tưởng Linh là người đem lại lợi ích thực sự cho công ty nhưng hóa ra Linh chỉ lợi dụng anh để trả thù Luân. Mục đích của Dũng khi đến gặp Ngân là muốn cô là chỗ dựa giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Luân vì muốn giữ lại tài sản cho mẹ con Ngân là ngôi nhà nên anh đã ra công chứng từ chối quyền sở hữu và viết đơn ly hôn đem đến cho Ngân ký. Ngân nói Luân cứ bán căn nhà để trả nợ cho công ty nhưng Luân kiên quyết giữ lại cho Ngọc. Thực ra Luân vẫn còn rất yêu Ngân nên anh đã có những động thái này để hai mẹ con còn có chỗ sinh sống trước khi anh bị đi tù. Luân cũng giả vờ đưa ra lý do ly hôn là vì ghen tuông với người tình cũ của vợ.

Trong khi đó, mẹ Duy vẫn kiên quyết bắt con trai chia tay Ngọc vì thấy gia đình Ngọc quá phức tạp. Ngọc sau lần vô tình nghe thấy câu chuyện giữa mẹ con Duy với thái độ gay gắt, dù vẫn còn rất yêu Duy nhưng cô quyết định chia tay Duy và hẹn gặp mẹ Duy để thông báo.

Trong tập 30 (tập cuối) Đừng bắt em phải quên phát sóng tối nay, ê-kíp làm phim đã không hé lộ trích đoạn giới thiệu trước. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi có cảnh Ngọc hẹn gặp Duy để chia tay khiến khán giả rớt nước mắt.

Ngọc sẽ đưa ra lý do gì để thuyết phục Duy? Duy có chấp nhận lý do chia tay mà Ngọc đưa ra? Gia đình Luân-Ngân sẽ thực sự ly tán sau 20 năm hạnh phúc? Và Linh bị trả giá thế nào sau khi phá nát gia đình Luân?

Chi tiết tập cuối Đừng bắt em phải quên phát sóng lúc 21h30 hôm nay (24/7) trên VTV3.

Tùng Anh