Đi xem show Bad Boys Blue, Bằng Kiều bất ngờ được mời lên hát

Tối 3/1, khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô trở nên sôi động với đêm nhạc Bad Boys Blue, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, ban nhạc đã có kế hoạch đến Hà Nội vào năm 2017, nhưng bị lỡ hẹn vì lý do giọng hát chính bị tai nạn.

Sống lại thanh xuân một thuở với nhạc disco

20h, MC Lê Anh làm nóng khán giả bằng những câu hỏi về Bad Boys Blue với những phần quà đặc biệt được chính nghệ sĩ mang từ đất nước của họ sang. Qua phần trò chuyện với khán giả mới thấy chương trình không chỉ có khán giả 6X, 7X hay 8X – lứa tuổi gắn liền với âm nhạc Bad Boys Blue và những nhóm nhạc disco.

Không ít 9X, thậm chí những bạn trẻ sinh sau năm 2000 cũng tham dự đêm nhạc. Đáng chú ý, một bạn trẻ sinh năm 2002 có thể đọc vanh vách những sáng tác của Bad Boys Blue, và nhận về phần quà là một chiếc áo có chữ ký của giọng ca chính.

20h30, màn nhung được kéo ra, John McInerney và vợ, Sylwia Beata xuất hiện trong tiếng hò reo, huýt sáo, ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ. Và từ đó đến cuối chương trình, chỉ có âm nhạc cất lên. Không có MC, Bad Boys Blue tự dẫn dắt cho đêm diễn của mình.

Sau những thăng trầm, John McInerney là thành viên duy nhất trong 3 thành viên đầu tiên của Bad Boys Blue còn sống. Trong đêm nhạc, ông vừa đóng vai trò đạo diễn âm nhạc, vừa là giọng ca chính. Trong khi vợ ông, Sylwia Beata hát phụ và giữ vai trò biên tập âm nhạc.

Hai vợ chồng có màn trình diễn kéo dài trong 90 phút, không ngừng nghỉ. Họ thể hiện gần như tất cả những bản hit đình đám từ những năm 1985 đến nay. Có những bản được phối mới, và cũng có những bản giữ nguyên cách thể hiện như nhắc nhớ về cảm xúc một thời.

Một loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của ban nhạc được vang lên như You're A Woman, Pretty young girl, Come Back And Stay, Blue Moon, I Wanna Hear Your Heartbeat, Lady in Black,…. trong sự hưởng ứng của khán giả Hà Nội.

Khi âm thanh You're A Woman cất lên, gần như tất cả khán giả cùng đứng dậy hòa ca với nghệ sĩ. Hai bên cùng nhún nhẩy, đong đưa. Cái tên “Bad Boys Blue” không ngừng vang lên từ khán phòng.

Không gian nhà hát như trở thành một sàn nhảy disco. Nghệ sĩ quốc tế và khán giả Việt trở nên gắn kết lạ kỳ, không một chút khoảng cách. Âm nhạc như rút ngắn tất cả.

Trong hầu hết màn trình diễn của mình, John McInerney đều nói: "Hà Nội, tôi yêu các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều". Nam ca sĩ đã thực sự khuấy động bằng những giai điệu thanh xuân một thuở trong một giọng hát nội lực, dù đã có những suy chuyển nhưng vẫn đủ thuyết phục công chúng.

John và vợ của mình không tỏ ra mệt mỏi, cả hai không ngừng hòa nhiệt với người hâm mộ. Gần như không có phút nào họ dừng lại, mặc nguyên một bộ đồ, và hát nguyên từ đầu đến cuối buổi biểu diễn.

Khán giả đồng loạt đứng dậy biến không gian nhà hát thành "sàn nhảy disco".

Chị Mai Huyền (sinh năm 1980), ngồi ngay hàng đầu tiên cho biết Bad Boys Blue là thanh xuân của cả hai vợ chồng chị. "Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu và thực sự nghẹn ngào khi được trực tiếp nghe You're a woman từ thần tượng của mình".

Bằng Kiều bất ngờ được mời hòa giọng

Càng về cuối chương trình càng trở nên sôi động. Trong những ca khúc cuối cùng, gần như không còn khán giả nào ngồi trên ghế. Tất cả đều đứng dậy.

Khi chỉ còn một bài kết, John McInerney bất ngờ nói: "Tôi muốn mời một người bạn của mình lên sân khấu, đó là ca sĩ Bằng Kiều". Bằng Kiều có mặt ở dưới hàng ghế khán giả và không giấu được hạnh phúc.

Dù không trong trang phục biểu diễn, Bằng Kiều được chủ nhân đêm nhạc đề nghị lên sân khấu. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ: “Bad Boys Blue chính là thần tượng của tôi. John, you're a my idol".

John và Bằng Kiều đã màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc kết thúc đêm nhạc. Sau màn hòa giọng, Bad Boys Blue chào tạm biệt khán giả và bước chân vào trong. Khán giả Hà Nội không khỏi tiếc nuối vì đêm nhạc tương đối ngắn so với thời lượng thông thường của những chương trình tại nhà hát.

Khi nhận thấy khán giả “chưa muốn ra về", Bằng Kiều bất ngờ dành tặng một câu hát: Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng. Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ. Và đường xa ướt mưa...

Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)