Dàn sao tạo sức hút phim '30 chưa phải là hết'

Mã Chí Uy hóa thân Lương Chính Hiền - đại gia "bắt cá hai tay", đã có người yêu 7 năm. Anh gây đau đớn, ê chề cho nhiều cô gái. Cảnh Vương Mạn Ni cởi quần áo, lột hết trang sức trả Lương Chính Hiền ngay giữa nhà hàng khiến nhiều khán giả bức xúc.

Chí Uy sinh năm 1985, là người mẫu, diễn viên gốc Hong Kong, gia nhập làng giải trí từ năm 2012. Anh từng đóng "Bí mật của chúng ta" (A Secret Between Us), "Robbery", "Huyết chiến" (Call of Heroes)...