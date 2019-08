Đại Nghĩa lập kỷ lục thắng gameshow Việt với 845 triệu đồng

Khi đối diện với đồng đội của mình, dù chưa nói được lời nào nhưng Đại Nghĩa đã rơi nước mắt vì sự may rủi ở cuộc thi này quá lớn. Tuy nhiên, Tấn Phát đã xé bản hợp đồng và không chấp nhận số tiền đàm phán. Nam diễn viên xúc động cho biết lý do: “Em tin anh Nghĩa sẽ hiểu em khi em xé hợp đồng. Vì em biết, không một hợp đồng nào có thể gói gọn được những việc anh đã làm. Vì dù có ra về không có đồng nào trong túi, em và anh cùng mọi người vẫn sẽ phát triển quỹ An Vui. Những trường hợp bà con khó khăn vẫn được bàn tay của tụi mình hỗ trợ. Đó là niềm tin rất lớn khiến em đưa ra quyết định này”.