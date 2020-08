Chồng cũ Song Hye Kyo đóng mafia

Tài tử Song Joong Ki.

Hôm 9/8, Song Joong Ki tham dự buổi đọc kịch bản đầu tiên của phim, cùng nữ diễn viên Jeon Yeo Bin và ca sĩ Taecyeon (nhóm 2PM). Trong phim mới này, Song Joong Ki đóng vai Vincenzo Cassano, một người gốc Hàn được gia đình Italy nhận nuôi từ nhỏ. Là một luật sư nhưng Vincenzo cũng là cái tên máu mặt trong thế giới ngầm, mang trong mình một mối thâm thù.

Vì mâu thuẫn trong tổ chức, Vincenzo trở về Hàn Quốc. Tại đây, anh vướng vào mối liên hệ bất đắc dĩ với nữ luật sư khó tính Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin đóng). Hai người cùng nhau đối đầu với một băng đảng xã hội đen tại đây.

Là người đầu tiên được xác nhận tham gia phim, Taecyeon của nhóm 2PM vào vai thực tập sinh ngành luật Jang Jun Woo. Dành cho đàn chị Hong Cha Young sự ngưỡng mộ đặc biệt, Jang Jun Woo nảy sinh tâm lý cạnh tranh với Vincenzo vì cho rằng anh là tình địch của mình.

Nam ca sĩ Taecyeon và nữ diễn viên Jeon Yeo Bin.

Nhà sản xuất tiết lộ Vincenzo thuộc thể loại hài châm biếm, đậm tính bạo lực, nói về những người dùng cách của thế giới ngầm, của những kẻ phản diện để giải quyết vấn đề. Họ kỳ vọng lớn ở dàn diễn viên ngôi sao - những người họ đánh giá là hoàn hảo. Bộ phim dự kiến lên sóng tvN trong nửa đầu năm 2021.

Sau khi ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki liên tục bận rộn phim ảnh. Tuy nhiên, năm nay công việc của anh có phần đảo lộn vì Covid-19 . Cuối tháng 5, phim điện ảnh Bogotá anh đóng chính phải giải tán đoàn dù đang quay dang dở ở Colombia. Sau đó, Song Joong Ki từ chối vai chính trong phim Season of You and Me. Thời gian này, ngoài chuẩn bị cho phim Vincenzo, anh sẽ tham gia hoạt động quảng bá bom tấn chiếu rạp Space Sweepers .

Theo Ngôi sao