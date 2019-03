Chạy trốn thanh xuân tập 34: Cu Bin không phải con trai Nam, bà Mỹ mắc bệnh hiểm nghèo

Ở tập 33 phát sóng tối qua, 25/3, Phi và An xảy ra trận tranh cãi kịch liệt vì chuyện Nam lại đến gặp An tại nhà riêng của An. Trong khi đó, Nam quyết định ly hôn với Châu sau bao năm chịu đựng.

Cũng trong tập 33, Phi đến gặp bà Mỹ (mẹ An) để chính thức xin phép qua lại với An. Đồng thời, Phi cũng tới gặp Châu để nói rõ về mối quan hệ của mình với An. Từ đó hy vọng Châu sẽ hiểu và không còn hiềm khích với người yêu mình nữa. Nhưng Châu tuyên bố luôn với Phi rằng “một người không được yêu như cô sẽ căm thù tất cả những người được yêu”.

Sang tập 34 phát sóng tối nay, 26/3, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều tình tiết bất ngờ.

Đầu tiên là việc Nam xen vào mối quan hệ của Phi và An. Nam tới gặp Phi để nói về quyết định của mình và tất nhiên, Phi vô cùng thất vọng, kèm theo sự tức giận dành cho ông anh họ.

"Anh sẽ ly hôn. Anh sẽ là người độc thân và em nói đúng, anh rất yêu An nên anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra được" - Nam nói chuyện với Phi - "Anh không cần gì hết, anh chỉ cần cô ấy. Anh tin chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn yêu anh, vì chỉ có như vậy thì cô ấy mới tránh mặt anh. Còn nếu không cô ấy đã bình thản rồi".

Quyết định của Nam khiến Phi rất tức tối. Anh không chỉ mắng Nam là thằng tồi mà còn lao vào đấm ông anh họ.

Cu Bin phải cấp cứu và mất máu quá nhiều. Nam - với thân phận là bố đã đi làm xét nghiệm để truyền máu cho con. Khi Nam đi, Châu vô cùng hốt hoảng và lo sợ đặc biệt là khi nhìn thấy gã người tình quán bar của Châu thấp thoáng ngoài cửa.

Cuối cùng, điều mà Châu lo sợ nhất cũng đến. Bác sĩ thông báo với gia đình rằng Nam không cùng nhóm máu với cu Bin và hỏi người nhà còn ai có thể cho máu. Khi tất cả còn đang hoang mang thì gã người tình quán bar của Châu bước vào xác nhận mình là bố của bé Bin và sẵn sàng cho máu.

Ở phân cảnh khác, bà Mỹ đau đớn nói với An rằng: “Bác sĩ bảo nếu mẹ không mổ ngay thì mẹ sẽ chết. Trước đây con cứ hỏi mẹ là mẹ có phải là mẹ của con không. Từ khi biết mình sắp chết mẹ cũng hay hỏi câu ấy, không biết mẹ có phải là mẹ của con không mà hai mẹ con lại đến nông nỗi này. Cứ nhìn thấy mẹ là con lại nghĩ mẹ đến để đòi tiền”, bà Mỹ vừa nói vừa nấc nghẹn.

Nghe mẹ nói những lời vô cùng đau lòng nhưng An cũng phải thẳng thắn với mẹ là ở trong này cô làm ăn rất khó khăn nên thực sự cô cũng không có tiền. Bà Mỹ biết vậy nên dặn dò con: “Sau này cố gắng sống tốt con nhé, mẹ đi đây”. Lời dặn dò của bà Mỹ như thể bà mắc một căn bệnh hiểm nghèo khó có thể qua khỏi.

Tập 34 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (26/3) trên VTV3.

