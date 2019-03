Chạy trốn thanh xuân tập 31 tối nay: Phi cưa đổ An bằng nụ hôn cháy bỏng

Trong tập 30 phát sóng tối thứ ba tuần trước, An và Phi liên tục có những hiểu lầm gay gắt.

Đầu tiên, Phi hiểu lầm An và Tổng Giám đốc Trường (NSƯT Trọng Trinh) có mối quan hệ đặc biệt, một phần do mọi người trong công ty bàn tán, phần khác là do chính những điều Phi chứng kiến. Một lần đến công ty tìm gặp An, anh bất ngờ chứng kiến cảnh An chỉnh lại cà vạt cho sếp. Thêm vào đó, khi An cùng sếp đi tiếp các đối tác, trong đó có công ty của Phi, Phi chứng kiến An uống rượu thay cho sếp tổng.

Sang tập 31, Phi thẳng thắn hỏi An về mối quan hệ giữa cô và sếp nhưng thay vì giải thích rõ, An lại khẳng định với Phi rằng tin đó là sự thật. Phi đã tức giận mà mắng An nặng lời, cho rằng An đang đi vào “vết xe đổ” của bà Mỹ – mẹ cô. Phi còn không kiềm chế được mà nói rằng anh không muốn che chở cho một người không xứng đáng như An.

Vì bị Phi liên tục trách mắng nên An đã hỏi thẳng Phi về tình cảm của anh chàng này dành cho mình. Và Phi với tình cảm dồn nén bao năm cũng không có ý định che giấu nữa. “Tôi vẫn thích cậu từ xưa đến nay cậu biết mà. Tôi vẫn thích cậu. Cho dù cậu khốn kiếp và các mối quan hệ khốn kiếp của cậu thì tôi vẫn thích cậu. Cho dù những cái điều đấy khiến tôi phát điên thì tôi vẫn thích cậu An ạ” là những điều thừa nhận của Phi đối với An.

Trong lúc đó, bà Mỹ bất ngờ trở về và người đầu tiên bà tìm gặp lại là Phi. Bà Mỹ giờ trông hiền lành, chất phác, hoàn toàn khác hình ảnh chơi bời ngông ngênh trước đây. Trong buổi gặp này, bà đã hé lộ về mối quan hệ thực sự giữa An với ông Trường. Bà nhận ra rằng con gái mình có một cuộc sống không dễ dàng.

Sau khi biết rõ về mối quan hệ đặc biệt này, có vẻ như Phi đã hiểu ra vấn đề. Anh đến gặp An một lần nữa, nói những lời vừa bức xúc nhưng cũng vô cùng ngọt ngào: “Tôi chẳng là gì với cậu cả. Nhưng mà đối với tôi thì cậu là tất cả nhưng mà cậu nghĩ là tôi thích cậu mà có thể bỏ mặc cảm xúc của tôi ra sao thì ra à? Tại sao cậu có thể nhẫn tâm độc ác như vậy”. Nói rồi Phi tiến thẳng đến ôm ghì lấy An và hôn cô say đắm. An không những không chống cự như những lần trước mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Phi.

“Thế nhé, hôn người ta rồi nhé, đừng hòng mà chạy thoát”, Phi thì thầm vào tai An. “Nếu cậu đủ sức thì hãy giữ tôi đi”, “chỉ cần tôi còn sống thì mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu” là những câu nói mà cặp đôi khẳng định tình yêu của mình dành cho nhau.

Tập 31 Chạy trốn thanh xuân phát sóng vào lúc 21h40 tối nay (18/3) trên VTV3.

