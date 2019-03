Chạy trốn thanh xuân tập 27 tối nay: Bà Phương lập mưu khiến An bỏ đi không một lời từ biệt

Đúng như thỏa thuận, ông Hoài cùng bà Mỹ đã “bắt tay nhau” thực hiện kế hoạch chia rẽ tình cảm của An và Nam ở tập 26 phim Chạy trốn thanh xuân. Theo đó, bà Mỹ “lừa” An đến khách sạn, đổ nước lên người để đẩy An vào nhà tắm. Bà Mỹ sắp đặt để Nam chứng kiến và hiểu lầm rằng An và Phi hẹn hò nhau trong khách sạn.

Đến Chạy trốn thanh xuân tập 27, ông Hoài không từ thủ đoạn kéo bà Phương vào kế hoạch của mình. “Việc của em là lấn thêm một bước nữa” – ông Hoài nói với vợ.

Trong tập này, bà Phương ghé thăm xóm trọ của An. Không hiểu câu chuyện tồi tệ đến mức nào nhưng bà Phương bất ngờ ngất xỉu. Khi thấy An lại gần hỏi han và lo lắng, Nam đã hất mạnh tay khiến cô ngã ra đất.

Sự xuất hiện của bà Phương đã khiến Nam phải khó xử khi đưa ra lựa chọn giữa mẹ và người yêu. Sau tình huống này, An đã lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt.

Tập 27 phim Chạy trốn thanh xuân cũng hứa hẹn sẽ có biến cố lớn trong chuyện tình cảm của Duy và Thùy. Trong đó có cảnh Vy bức xúc, mắng Duy té tát: “Tôi nói có sai đâu, con Thùy là một con ngu. Anh nhìn hoàn cảnh của nó như thế, nghèo khổ như thế mà anh lỡ đối xử với nó như thế à?

Tôi bảo nó đừng yêu người nghèo khổ giống như mình nhưng nó không nghe. Anh có biết nó nói gì không, nó bảo nó tin anh, nó tin nó có thể sống một túp lều tranh hai trái tim vàng với anh”.

“Giờ anh làm gì với nó? Kể từ giờ phút này, tôi khinh… Anh chỉ là loại đàn ông khốn nạn” – Vy nói rồi tức giận bỏ đi.

Tập 27 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (4/3) trên VTV3.

TA (th)