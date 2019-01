Chạy trốn thanh xuân tập 13 tối nay: Phi quyết tâm theo đuổi An khi Nam vẫn "bắt cá hai tay"?

Trong tập 12, ngay sau khi An đưa 195 triệu cho mẹ, bà Mỹ đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt cóc, gọi điện cho An đòi tiền chuộc. Nhưng chúng bị cô từ chối một cách không ngờ tới: “Các anh cũng biết nói chuyện với tôi là vô ích mà... Có giết bà ấy ngay bây giờ thì tôi cũng không quan tâm đâu. Thử hỏi bà ấy xem, có phải chính tôi đã gọi điện báo công an để đẩy bà ấy tránh xa khỏi tôi không?...”.

Ngược dòng quá khứ, hóa ra, chủ nợ của bà Mỹ lại là gã mặt sẹo - kẻ đã từng cố gắng cưỡng hiếp An khi cô còn chưa tròn 20 tuổi. Ngày đó, An ở nhà một mình, gã mặt sẹo tìm đến tận nhà cô để đòi nợ, vì không gặp được bà Mỹ, gã đè cô xuống để thực hiện hành vi đồi bại.

Rất may khi đó, An đã được Nam giải cứu kịp thời. Tại thời điểm đó, Nam đã đủ tuổi để chịu trách hiệm hình sự sau vụ xô xát với gã mặt sẹo. Vì không muốn con trai ngồi tù, ông Hoài đã thuyết phục An ký vào giấy tờ để khiến con trai được trắng án, và hứa hẹn sẽ có người trong ngành o bế cho cô sau vụ này.

Ám ảnh với quá khứ nên khi gặp lại gã mặt sẹo ở cổng nhà, An vô cùng hoảng sợ nhưng An đã có Phi luôn ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Phi chứng kiến cô gái không sợ trời không sợ đất này run rẩy vì một gã lạ mặt.

Vì thích An nên Phi muốn tìm hiểu quá khứ phức tạp của cô thông qua Nam và muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô bạn. Sau khi nghe chuyện của An, Phi càng khẳng định với anh họ rằng sẽ theo đuổi cô bằng được.

Ở một diễn biến khác, ông Hoài đang có một mối tình ngoài luồng mà bà Phương và Nam không hề hay biết. Nhưng không may cho ông Hoài, bà Mỹ vô tình bắt gặp. Nắm bắt thời cơ, bà ta lên một kế hoạch mới, theo dõi và chụp những tấm hình của họ, có lẽ là để làm bằng chứng tống tiền ông.

Trong preview tập 13 mới nhất của bộ phim Chạy trốn thanh xuân, người xem cảm thấy vô cùng tức tối khi nhân vật Nam không những chưa chịu đặt một dấu chấm cho câu chuyện tình cảm với An mà còn vẫn thường xuyên qua lại với Châu.

Cũng trong trích đoạn tập 13 của bộ phim, Vy bị vợ sắp cưới của anh chàng mà cô đang cặp cùng đánh ghen nhưng may mà có An xuất hiện đúng lúc giải cứu. Thùy nhận được lời tỏ tình chính thức của Duy. Còn An đang vui vẻ khi đến gặp các bạn trong một sự kiện thì vô tình bắt gặp cảnh Phi chào bố và cả gia đình Nam bao gồm ông Hoài, bà Phương và cả Châu.

Ở một phân cảnh khác, An nhận được một cuộc gọi từ tên xã hội đen mặt sẹo thông báo về việc bà Mỹ đã bị xử và đang nằm trong bệnh viện, bảo An vào gặp lần cuối.

Liệu bà Mỹ có qua khỏi lần này sau khi bị bọn xã hội đen xử lý? Rốt cục Nam hay Phi sẽ là chàng hoàng tử đích thực của An?

Tập 13 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay 7/1 trên VTV3.

ĐH (th)