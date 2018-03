Bị BB Trần nghi ngờ, Duy Khánh đáp trả lại "chất" thế này đây

Tập 10 của chương trình truyền hình về ẩm thực Cuộc chiến mỹ vị lên sóng vào tối 19/3 có sự xuất hiện của bộ đôi hài hước Duy Khánh và BB Trần. Họ đã có những chia sẻ về công việc và sở thích ăn uống xung quanh chiếc tủ lạnh đặc biệt của mình. Chia sẻ về sở thích ăn uống, Duy Khánh đặc biệt thích món xôi mặn và anh hạn chế ăn đồ có chứa tinh bột, nhiều chất béo. Duy Khánh chia sẻ thêm anh khổng thể ăn giá đỗ và dưa leo cho dù biết chúng rất tốt cho sức khỏe.

Bộ đôi MC Will và An Nguy .

Diễn viên hài tự nhận là người nghiêm khắc trong chuyện ăn uống. Anh lựa chọn thực đơn ăn theo chế độ low carb để giữ vóc dáng. Ấy vậy mà BB Trần vẫn chê Duy Khánh mập và hơi bị thừa cân. Không để yên cho người chê mình, Duy Khánh đã nhanh chóng giải thích: "Cơ địa của em rất dễ hấp thu ngay cả khi uống mỗi nước thôi cũng sẽ hấp thu rất nhanh và làm cơ thể em bị phình ra".

Duy Khánh.

Không buông tha cho ngoại hình của Duy Khánh, BB Trần cho rằng do đã có tuổi nên Khánh mới bị vậy và nghi ngờ về tuổi tác của bạn đồng nghiệp. Duy Khánh đáp trả: "Google sẽ chứng minh tất cả". "Cô giáo Khánh" còn không quên đổ lỗi: "Mặt em to là do cấu trúc màn hình tivi nằm ngang".

BB Trần.

Về phía khách mời BB Trần, anh rất thích những món ăn có chứa phô mai. Diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ: "Ngày xưa em rất thích ăn những món ăn đậm đà nhiều gia vị nhưng đến bây giờ khẩu vị đã thay đổi nên hầu như không thể ăn lại những món đó. Tuy nhiên, nếu các đầu bếp có nấu, em sẽ vẫn sẽ ăn".

Đến với phần tài lẻ, 2 MC đưa ra thử thách bắt các đầu bếp phải cắt thái củ hành thành 4 kiểu. Là người đẩu tiên thực hiện phần tài lẻ, Vũ Dino có nhiều ưu thế, anh nhanh chóng hoàn thành phần thi nhưng không được khác mời đánh giá cao. Đầu bếp Hoàng Nhân cũng cắt củ hành thành 4 kiểu nhưng vì thời gian quá ngắn, anh bê nguyên một củ hành làm kiểu thứ 4.

Đầu bếp Ngọc Anh sử dụng tài lẻ cắt tỉa chuyên nghiệp, anh cắt gọt củ hành thành hình bông sen nhưng BB Trần lại nghĩ Ngọc Anh đang cắt dựa theo mặt của Duy Khánh. Là người cuối cùng thực hiện thử thách nhưng Sĩ Toàn tỏ ra khá điềm tĩnh, chính nhờ vậy anh được cả hai khách mời đặc biệt chú ý. Kết quả, Duy Khánh chọn Sĩ Toàn làm đầu bếp thực hiện nấu ăn cho mình. Còn BB Trần sau một hồi đắn đo anh quyết định chọn đầu bếp Hoàng Nhân.

4 đầu bếp đã có màn tranh tài khá căng thẳng.

Ở phần khám phá tủ lạnh khách mời, Duy Khánh khiến các đầu bếp bất ngờ với tủ lạnh "chuẩn" để tăng cân với những đồ ăn siêu mập như pho mát, bánh ngọt, bơ đậu phộng… nhưng trước đó Duy Khánh bị mâu thuẫn khi ban đầu tự nhận là một người rất ghét đồ ngọt. Chưa hết điều bất ngờ, Will còn khám phá ra một dấu son môi trên hộp sữa đang uống dở của Duy Khánh khiến các đầu bếp hoang mang. Diễn viên hài lúng túng giải thích: "Trong một lần đi đóng phim, khi phải giả gái em đã uống hộp sữa này và vội đi nên để lại vào tủ lạnh".

Tủ lạnh của Duy Khánh đầy ắp đồ ăn.

Còn đối với tủ lạnh của BB Trần, lại một lần nữa khách mời đem tủ lạnh trống trơn đến chương trình. BB Trần đã "tiên đoán" được ê kíp chương trình sẽ đến nhà lấy tủ lạnh, thế nên anh đã chủ động giấu đồ ăn trước. Hoàng Nhân hoang mang và nài nỉ Sĩ Toàn chia một nửa "gia tài" trong tủ lạnh Duy Khánh nếu không anh sẽ phải nhận thua.

Tủ lạnh của BB Trần thì lại trống trơn.

Bước vào trận thi đấu cuối cùng, Sĩ Toàn chiều khách mời với món ăn chưa từng đầu bếp nào thực hiện, đó là bánh mì nướng với bơ sữa kèm trứng theo kiểu Pháp. Ở 5 phút cuối cùng, Sĩ Toàn sử dụng quyền trợ giúp đến từ khách mời. Đầu bếp Ngọc Anh thử món và tấm tắc khen Sĩ Toàn: "Em không có một lời phân tích nào vì nó thật sự hoàn hảo".

Vì phải dùng ké tủ lạnh của Duy Khánh lại phải chờ khi Sĩ Toàn lựa chọn mới đến lượt mình, Hoàng Nhân gặp nhiều bất lợi về nguyên liệu, anh sử dụng chả cá thác lác kết hợp với phô mai để tạo một món ăn lạ dành tặng BB Trần. Món ăn được đầu bếp Hoàng Nhân chế biến cầu kì, anh phải sử dụng quyền trợ giúp lấy thêm nguyên liệu từ tủ lạnh chương trình để hoàn thiện món ăn.

Duy Khánh và Sĩ Toàn đã giành chiến thắng chung cuộc.

Sau phần thưởng thức món ăn, khách mời phải đau đầu lựa chọn vì cả hai món đều xuất sắc. Với số phiếu cuối cùng của Will, Sĩ Toàn giành được chiến thắng với tiền thưởng 10 triệu đồng từ chương trình.

Cùng đón xem những tập tiếp theo Cuộc Chiến Mỹ Vị sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 thứ 2 hàng tuần trên kênh VTV3.

Theo Trí thức trẻ