Bảo Anh được sinh viên Đồng Nai vây kín xin chụp ảnh

Bảo Anh chuẩn bị trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng khi về Đồng Nai hát trong chương trình dành cho sinh viên.

Nữ ca sĩ mặc váy lệch vai, khoe đôi chân thon và làn da trắng mịn.

Bảo Anh được trợ lý và các nhân viên an ninh hộ tống lên sân khấu.

Cô thể hiện 4 ca khúc hit 'Ai khóc nỗi đau này', 'Sống xa anh chẳng dễ dàng', 'In the night', 'Leave me alone'.

Nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi khán giả hòa nhịp hát cùng và cổ vũ nồng nhiệt cho cô.

Bảo Anh ngẫu hứng xuống giao lưu, bắt tay các sinh viên Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai.

Lần đầu được gặp huấn luyện viên The Voice Kids, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh với cô.

Hàng trăm fan vây kín Bảo Anh, khiến cô bịn rịn, khó ra về sau khi kết thúc chương trình.

