6 tác phẩm kinh dị hấp dẫn nhất rạp chiếu tháng 3

Đại Dịch Thây Ma (1/3)

Lấy bối cảnh đại dịch zombie tràn ngập trên toàn thế giới, chỉ có duy nhất hai thành phố còn tồn tại. Hai cô gái Vivi và Eva trong một lần làm nhiệm vụ đã bị kẹt ở khu vực nguy hiểm, nơi hàng loạt zombie khát máu trực chờ.

Trên suốt chuyến hành trình, họ băng qua những vùng đất hoang vu nay bị thống trị bởi những con xác sống khát máu. Không chỉ luôn phải tìm cách sinh tồn, cả hai còn phải đối diện với những ám ảnh trong quá khứ cũng như câu hỏi về tương lai.

Belzebuth: Quỷ Dữ Bóng Đêm (15/3)

Mang đến một sắc màu đặc biệt cho dòng phim hành động kinh dị, phim được đạo diễn tên tuổi Emilio Portes ấp ủ trong thời gian dài và sau hai năm lỡ hẹn, phim chính thức được ra rạp vào tháng 3 năm nay.

Phim xoay quanh hàng loạt những rắc rối và sự kiện bí ẩn xung quanh biên giới giữa Mexico và Mỹ.

Biết đến là vùng đẩ rất nguy hiểm với nhiều tệ nạn và sự lộng hành của các trùm buôn ma túy xuyên quốc gia thì bây giờ vùng biên giới này còn phải đối mặt với những cái chết kỳ lạ liên quan đến một đứa trẻ bí ẩn.

Đặc vụ Emanuel Ritter được giao nhiệm vụ điều tra, càng tìm hiểu anh càng thấy nhiều ngã rẻ với những giả thiết khác nhau. Đỉnh điểm là sự xuất xuất hiện của một linh mục đến từ Vatican khiến vụ án bất ngờ rẽ sang một hướng mới. Emanuel phát hiện ra rằng một ác quỷ cổ xưa là Belzebuth đang đứng đằng sau thao túng mọi tội ác.

Chúa quỷ (15/3)

Tháng 3 này, khán giả Việt sẽ được thưởng thức tác phẩm kinh dị lịch sử xuất sắc đến từ Israel, một quốc gia có nền điện ảnh không quá phát triển nhưng lại mang phong cách làm phim rất riêng biệt. Kinh dị, sỡ hãi và giật gân, tất cả các yếu tố làm nên một bộ phim kinh dị ấn tượng đều có trong Chúa quỷ.

Nội dung phim kể về một ngôi làng của người Do Thái, nơi đây vốn rất hạnh phúc và bình yên với cuộc sống đơn giản. Tuy nhiên, một dịch bệnh kỳ lạ bùng phát đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người dân khiến tất cả hoang mang sợ hãi. Hanna - người phụ nữ mạnh mẽ của gia tộc, cô quyết tâm tìm cách cứu dỗi sự sống cho nơi này. Và bí mật tạo ra một Golem có sức mạnh phi thường dựa trên cuốn sách thần bí của đáng sáng tạo được Hanna áp dụng. Tuy đã được báo trước sự nguy hiểm đến từ hành động này nhưng Hanna vẫn quyết định tạo ra Golem, liệu cô sẽ phải đối mặt với những gì?

Chúng Ta (22/3)

Một bộ phim kinh dị của đạo diễn từng làm nên thành công của bom tấn Get Out sẽ ra rạp trong tháng 3 này mang tên Us (Chúng ta). Ngay từ khi chưa ra mắt, phim đã nhận được vô vàn lời khen của giới chuyên môn.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống và những sự kiện bí ẩn mà gia đình Adelaide Wilson gặp phải . Sau một thời gian dài xa quê, Adelaide Wilson trở về ngôi nhà thân thuộc gần bờ biển phía Bắc California cùng gường chồng Gabe và hai đứa con bé bỏng trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, kỳ nghỉ không được như mong muốn khi Adelaide Wilson luôn gặp phải những ám ảnh kỳ lạ được cho là do ảnh hưởng của chấn thương trong quá khứ. Và mỗi ngày một nặng thêm, những sự kiện diễn ra ngày càng chân thật, cuối cùng là sự xuất hiện của 4 bóng người với diện mạo giống hệ các thành viên trong gia đình và mang đến hiểm họa ghê sợ.

The Only Mom (29/3)

Tác phẩm kinh dị Thái Lan do Chartchai Ketnust đạo diễn, lấy bối cảnh ngôi nhà to lớn từng là nơi ở của một người mẹ và những người con bí ẩn. Khi gia đình mới dọn đến, họ chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ.

The Russian Bride (29/3)

Trong tác phẩm do Michael S. Ojeda đạo diễn và biên kịch, một phụ nữ Nga đến Mỹ cùng con gái. Cô tưởng mình sẽ đổi đời khi kết hôn vị tỷ phú sống kín tiếng. Tuy nhiên, hắn là kẻ có vấn đề thần kinh và khiến cuộc sống của hai mẹ con thống khổ như địa ngục. Phim quy tụ diễn viên Corbin Bernsen, Oksana Orlan và Kristina Pimenova.

