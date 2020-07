5 phim truyền hình Hàn 'chết yểu' gây tiếc nuối

So I married an anti-fan: Tháng 11/2019, truyền thông Hàn Quốc đưa tin phiên bản Hàn của So I married an anti-fan, với sự tham gia của Soo Young (SNSD), Choi Tae Joon và Chan Sung (2PM) phải đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn. Không giống như hầu hết drama Hàn Quốc khác, bộ phim này được sản xuất trước 100%. Ảnh: SBS.