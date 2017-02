3 huấn luyện viên trẻ "trở mặt" với Thu Minh vì hot boy

Cuộc thi năm nay được nhiều khán giả trông đợi và hứa hẹn nhiều bất ngờ khi có 3 gương mặt trẻ Đông Nhi, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh 'ngồi cùng chiếu' huấn luyện với đàn chị Thu Minh.

Bốn huấn luyện viên Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên ra mắt khán giả trong vòng Giấu mặt. Thu Minh được đặt biệt danh “chị đại” của dàn huấn luyện viên năm nay khi hơn 3 gương mặt trẻ cả về tuổi đời và thâm niên trong nghề.

Đặng Tuấn Phong, 24 tuổi, mở màn đêm thi với ca khúc ‘Và thế là hết’ của Soobin Hoàng Sơn. Thí sinh đến từ Hà Nội khiến 3 huấn luyện viên Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi phải quay ghế. Kết quả, Tuấn Phong chọn về đội Tóc Tiên.

Bà mẹ một con 20 tuổi Nguyễn Thạc Giáng My khiến khán giả xúc động khi thể hiện ca khúc ‘Tìm một người như thế’. Thu Minh nhận xét giọng của Giáng My rất trong sáng và thánh thiện.

Mẹ, hai em gái và con gái của Giáng My lên sân khấu cổ vũ cô. Câu chuyện làm mẹ đơn thân khi chưa đầy 20 tuổi của Giáng My khiến tất cả các huấn luyện viên đều bất ngờ và khâm phục. Không chỉ động viên, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi còn dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục Giáng My về đội của mình, kể cả việc hứa hẹn sẽ giúp cô chăm con trong thời gian luyện tập.

Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi liên tục tranh cãi để giành giật thí sinh Giáng My. Sau một hồi cãi lộn, các huấn luyện viên này còn lôi cả bé Gấu - con trai của ca sĩ Thu Minh vào câu chuyện. Cả Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đều khoe 'chiến tích' đã được gặp trực tiếp, thậm chí từng "đụng" vào bé Gấu. Việc này khiến Thu Minh cười nghiêng ngả và nói: "Mấy em đừng mang con chị ra làm công cụ, mà nhờ làm chương trình này, chị mới biết các em sạo quá”. Cuối cùng, Giáng My chọn về đội của Đông Nhi với lý do "đàn bà cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau".

Đặng Thu Hà, giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lựa chọn hit ‘Vì ai vì anh’ của HLV Đông Nhi. Thu Hà được Đông Nhi bấm chọn theo đúng ý nguyện. Nhận xét về Thu Hà, Đông Nhi bày tỏ: “Bạn đã làm khác đi so với bài của Nhi hát, Nhi cảm thấy bạn sẽ làm được nhiều hơn nữa”.

Nguyễn Ngọc Duy chọn ca khúc nổi tiếng ‘I know’. Anh được HLV Thu Minh bấm chọn ở những giây cuối cùng. Nữ ca sĩ ‘Đường cong’ bị chinh phục bởi âm sắc trong giọng hát và cách xử lý rất gãy gọn, văn minh của Ngọc Duy.

Nguyễn Anh Phong mang đến không khí lắng đọng khi thể hiện ca khúc ‘Không còn em nữa’. Noo Phước Thịnh và Thu Minh cùng bấm chọn khi Anh Phong ngân lên những nốt cao. Noo Phước Thịnh nhận xét giọng hát của Anh Phong đã chạm đến trái tim của anh. Cuối cùng, Anh Phong về đội Noo Phước Thịnh vì đây là người bấm chọn đầu tiên.

Cô gái 16 tuổi người Hàn Quốc tên Hansara thể hiện ca khúc 'Haru Haru' - bản hit đình đám của nhóm nhạc Big Bang. Phần trình diễn này chinh phục toàn bộ 4 huấn luyện viên.

Mới chỉ sang Việt Nam sống hơn 6 năm nhưng Hansara đã có khả năng nói và hát tiếng Việt rất trôi chảy. Hansara 'đốn tim' khán giả khi ngẫu hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc 'Dấu mưa'. Noo Phước Thịnh nhanh trí thể hiện khả năng nói tiếng Hàn để lấy lòng cô gái 16 tuổi. Cuối cùng, Hansara trở thành thành viên của nam ca sĩ 'Cause I love you'.

Hai mẹ con Ngọc Lân và Thùy Trang đến từ Thanh Hóa đã mang đến một không khí tươi vui qua ca khúc 'Don’t You Go'. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình Giọng hát Việt có phần dự thi của một cặp đôi. Ngọc Lân, mẹ của Thùy Trang đã quyết định lên sân khấu để tiếp thêm tự tin cho con gái. Tuy nhiên, tiết mục của hai mẹ con Ngọc Lân và Thùy Trang chưa chinh phục được các huấn luyện viên.

Phạm Hải Anh tháo giày cao gót để thoải mái trình diễn ca khúc 'Rise up', được Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh bấm nút chọn. Tóc Tiên thích cách xử lý bài hát dù đôi chỗ vẫn còn run rẩy của Hải Anh. Giọng ca 'Ngày mai' tin rằng Hải Anh có bản năng tốt và hy vọng khả năng đó sẽ giúp Hải Anh bay cao bay xa. Đông Nhi khuyên Hải Anh về đội của Noo Phước Thịnh vì chưa bao giờ thấy nam ca sĩ vất vả với ai như với thí sinh này. Kết quả, Hải Anh quyết định về đội Tóc Tiên.

Chàng kỹ sư Phan Tuấn Anh giành thiện cảm của 3 HLV Đông Nhi, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh khi thể hiện ca khúc “Mơ” với một bản phối hoàn toàn mới. Noo Phước Thịnh mong muốn mong Tuấn Anh trở thành màu sắc còn thiếu trong đội của anh. Tóc Tiên đánh giá cao khả năng cảm nhận sân khấu, sự sáng tạo và giọng hát chạm đến cảm xúc của Tuấn Anh. Cả Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đều hứa hẹn sẽ tạo cơ hội cho Tuấn Anh trở thành producer chuyên nghiệp nếu thí sinh này về đội của mình. Kết quả, Tuấn Anh về đội Noo Phước Thịnh.

Hai bố con Nie Y Hon và Kpa H’Quyên thể hiện ca khúc 'Trâu ơi' đậm chất Tây Nguyên. Giọng hát cao khỏe như âm thanh núi rừng của cặp đôi bố con đã chinh phục được HLV Thu Minh. Nữ ca sĩ chia sẻ cô rất xúc động khi nhìn thấy hai bố con Nie Y Hon và Kpa H’Quyên vì cô và bố cũng nhiều lần song ca trên sân khấu như vậy.

Nguyễn Anh Tú, chàng trai đến từ Thái Bình làm 'bùng nổ' sân khấu và chinh phục được tất cả 4 HLV khi chọn ca khúc 'Ngày mai chuyện đã khác'. Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi liên tục tranh cãi để giành giật Anh Tú, Thu Minh quyết định lên tiếng để "dẹp loạn". Nữ ca sĩ 'Đường cong' khuyên anh Tú: "Nếu em cần tìm người đồng hành cần phải tìm một người tự tin, điên hơn em và không ai khác chính là chị". Tuy nhiên, Anh Tú vẫn quyết định về với Đông Nhi.

Ali Hoàng Dương, 20 tuổi, khiến cả khán phòng vỡ òa khi thể hiện ca khúc 'Gương thần'. Khi vừa quay ghế trở lại, cả 4 HLV đều bất ngờ trước vẻ điển trai, lịch lãm của chàng trai này.

Thu Minh thể hiện vị trí "chị đại" khi rời khỏi ghế ngồi, xắn tay đứng giữa sân khấu và lên tiếng đầu tiên để chiêu dụ Ali Hoàng Dương. Ngay khi sau khi Thu Minh lên tiếng, Noo Phước Thịnh liền đến khoác tay và xin được phát biểu thứ hai. Dù đã giao hẹn thương và tôn trọng Thu Minh nhưng ba huấn luyện viên trẻ vẫn nhanh chân đua nhau nhào lên sân khấu để giành giật Ali Hoàng Dương mặc kệ lời năn nỉ của đàn chị Thu Minh. Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương vẫn quyết định về đội của Thu Minh. Giọng ca "Đường cong" nhận định: “Không có một vũ khí nào mang tầm sát thương bằng Hoàng Dương”.

