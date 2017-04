20 phim bom tấn không thể bỏ qua trong mùa hè 2017

King Arthur: Legend of the Sword - 12/5 : Đạo diễn nổi tiếng Guy Ritchie kể lại câu chuyện huyền thoại vua Arthur (Charlie Hunnam) và thanh gươm trong đá Excalibur. King Arthur quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana, Jude Law (vai phản diện Vortigern). Ngoài ra, cựu danh thủ David Beckham cũng sắm vai khách mời trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Alien: Covenant - 19/5 : Đây vừa là phần tiếp theo của Prometheus (2012), vừa là phần tiền truyện của Alien (1979). Phi hành đoàn tàu không gian Covenant tìm đến hành tinh được mệnh danh là thiên đường, nhưng sớm chìm vào cơn ác mộng bởi hàng loạt sinh vật khát máu đáng sợ. Thông qua tác phẩm, đạo diễn Ridley Scott muốn giới thiệu nữ nhân vật hành động mới Daniels do Katharine Waterson thể hiện. Ảnh: Fox.

Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge - 26/5 : Phần năm của loạt bom tấn Cướp biển Caribbean tiếp tục giúp khán giả gặp lại “chàng cướp biển say khướt” Jack Sparrow (Johnny Depp) cùng những gương mặt quen thuộc như Will Turner (Orlando Bloom), thuyền trưởng Barbossa (Geoffrey Rush)… Lần này, bóng ma của thuyền trưởng khát máu Salazar (Javier Bardem) trở lại để đòi món nợ máu năm xưa với Jack Sparrow. Ảnh: Disney.

Baywatch - 26/5 : Phiên bản điện ảnh của thương hiệu truyền hình nổi tiếng Baywatch xoay quanh một nhóm nhân viên cứu hộ bên bờ biển. Công chúng muốn xem liệu hai ngôi sao Dwayne “The Rock” Johnson và Zac Effron sẽ phối hợp ăn ý ra sao. Và phim chắc chắn không thể thiếu các bóng hồng xinh đẹp với những màn khoe sắc trên bãi biển như Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach. Ảnh: Paramount.

Wonder Woman - 2/6 : Bom tấn siêu anh hùng kể về nguồn gốc và câu chuyện của nữ chiến binh vùng Amazon là Wonder Woman do Gal Gadot thể hiện. Khán giả đã có dịp làm quen với nữ siêu nhân hùng mạnh này qua Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Sau hai phim liên tiếp gây tranh cãi về chất lượng nội dung, Warner Bros. cùng DC hẳn rất muốn gây ấn tượng đẹp với Wonder Woman . Ảnh: Warner Bros.

The Mummy - 9/6 : Hãng Universal học tập Marvel Studios và Disney tạo ra vũ trụ phim quái vật mới, mà mở đầu là xác ướp có tuổi đời 2.000 năm của công chúa Ahmanet (Sofia Boutella) - người định giết cha để lên ngôi báu tại Ai Cập nhưng bất thành. Quân đội Mỹ vô tình phát hiện ra lăng mộ Ahmanet và đánh thức những thế lực siêu nhiên mà họ không thể nào ngờ tới. Ngôi sao sáng giá nhất của bom tấn là Tom Cruise trong vai người hùng Nick Morton. Ảnh: Universal.

Cars 3 - 16/6 : Tuy có chất lượng nội dung không quá cao, nhưng Cars lại là thương hiệu hoạt hình “hái ra tiền” của Disney và Pixar. Năm nay, họ tung ra phần ba, tiếp tục xoay quanh nhân vật Lightning McQueen (Owen Wilson) được khán giả nhí mến mộ. Phim mở đầu khi McQueen gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đua và đứng trước nguy cơ phải giải nghệ sớm. Ảnh: Disney.

Transformers: The Last Knight - 23/6 : Thường xuyên gây tranh cãi về chất lượng nhưng Transformers của đạo diễn Michael Bay luôn luôn là “cỗ máy in tiền” hiệu quả tại phòng vé. Trong phần năm, khán giả tiếp tục được khám phá bí mật về lịch sử của những người máy biến hình trên Trái đất. Người máy uy dũng Optimus Prime (Peter Cullen) bất ngờ làm phản và khiến nhân loại đối mặt với hiểm họa lớn hơn bao giờ hết. Ảnh: Paramount.

Baby Driver - 28/6 : Một trong những ẩn số của mùa hè năm nay là tác phẩm hài - hành động của đạo diễn nổi tiếng Edgar Wright. Nhân vật chính trong Baby Drive r là Baby (Ansel Elgort) - chàng thanh niên chuyên cầm lái trong các phi vụ trộm táo tợn và làm việc theo điệu nhạc. Nhưng cuộc gặp gỡ với một cô gái xinh đẹp (Lily James) khiến cậu muốn rút lui khỏi chốn giang hồ, bất chấp việc bị lũ xã hội đen ngăn cản. Ảnh: Sony.

Despicable Me 3 - 30/6 : “Kẻ cắp mặt trăng” Gru (Steve Carell) vô tình tái ngộ người em song sinh thất lạc bấy lâu nay: Dru. Gru bị dụ dỗ trở lại con đường tội ác dù anh đã “cải tà quy chính” kể từ phần hai. Cùng lúc đó, siêu ác nhân Balthazar Bratt (Trey Parker) xuất hiện và khiến Gru bất đắc dĩ phải hợp tác với Dru để đánh bại hắn. Ảnh: Universal.

Spider-Man: Homecoming - 7/7 : Sony hợp tác với Marvel Studios để tái khởi động thương hiệu Người Nhện . Spider-Man do Tom Holland nhập vai vốn đã xuất hiện từ bom tấn Captain America: Civil War (2016) và rất được khán giả mến mộ. Trong bộ phim riêng, nhờ được Iron Man (Robert Downey Jr.) giúp đỡ, Peter Parker quyết tâm tiêu diệt Vulture (Michael Keaton) - kẻ mang mối tư thù với các siêu anh hùng và đang gây náo loạn New York. Ảnh: Sony.

War for the Planet of the Apes - 14/7 : Sau những sự kiện trong Dawn of the Planet of the Apes (2014), mối quan hệ giữa loài linh trưởng và con người không còn có thể hàn gắn. Một trận chiến quyết định xem liệu đâu sẽ là giống loài thống trị Trái đất là điều không thể tránh khỏi. Thủ lĩnh Caesar (Andy Serkis) nay phải đối đầu với tên Colonel (Woody Harrelson) tàn ác, xảo quyệt. Ảnh: Fox.

Dunkirk - 21/7 : Ba năm sau Interstellar (2014), đạo diễn lừng danh Christopher Nolan tái xuất với bom tấn mang đề tài chiến tranh đầu tiên trong sự nghiệp. Dunkirk xoay quanh chiến dịch Dynamo thần kỳ trên bãi biển Dunkirk vào những ngày cuối tháng 5/1940. Bị phát xít Đức bao vây, quân đội Đồng minh từ Anh, Bỉ, Canada và Pháp vẫn tìm được cách phá thế bế tắc, và đây trở thành sự kiện bước ngoặt của Thế chiến II. Ảnh: Warner Bros.

Valerian and the City of a Thousand Planets - 21/7 : 220 triệu USD là kinh phí sản xuất của dự án phim khoa học viễn tưởng dựa trên truyện tranh do Luc Besson ( Léon , Lucy ) làm đạo diễn. Nhà làm phim người Pháp sẽ đưa khán giả tới thế kỷ 28 với những hành tinh xa xôi và hàng loạt loài sinh vật kỳ bí. Người hùng Valerian (Dane DeHann) cùng Laureline (Cara Delevingne) bỗng phát hiện ra một âm mưu gây đe dọa tới sự an nguy của toàn cõi thiên hà và quyết truy đuổi kẻ ác tới cùng. Ảnh: STX.

Atomic Blonde - 28/7 : Được gọi vui là “ John Wick phiên bản nữ”, Atomic Blonde là tác phẩm hành động với ngôi sao Charlize Theron trong vai chính. Đó là nữ điệp viên Lorraine Broughton của MI6, người phải điều tra vụ án một đồng nghiệp bị sát hại tại Berlin, Đức ngay trước khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Nguyên tác của bộ phim là tác phẩm truyện tranh The Coldest City (2012). Ảnh: Universal.

The Dark Tower - 4/8 : Các fan của nhà văn Stephen King hồi hộp chờ đợi xem liệu nguyên tác văn học kinh điển sẽ được đạo diễn Nikolaj Arcel chuyển thể thế nào, và tay thiện xạ Roland Deschain (Idris Elba) cùng phù thủy Walter Padick (Matthew McConaughey) trổ tài ra sao trên màn ảnh. Ảnh: Sony.

Detroit - 4/8 : Nữ đạo diễn Kathyrn Bigelow kể lại một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử hiện đại nước Mỹ. Một vụ bố ráp của cảnh sát tại Detroit vào năm 1967 khiến ba người da màu thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nó rốt cuộc dẫn đến một trong những cuộc nổi dậy lớn nhất của người dân xứ sở cờ hoa. John Boyega, tài tử da màu của Star Wars: The Force Awakens (2015), nhận trách nhiệm thủ vai chính trong Detroit. Ảnh: Sony.

Annabelle: Creation - 11/8 : Sau thành công của The Conjuring (2013) và Annabelle (2014), đội ngũ sản xuất tiếp tục thực hiện Annabelle: Creation trong mùa hè năm nay. Chuyện phim kể lại sự ra đời của con búp bê ma cũng như bi kịch của gia đình người thợ thủ công đã tạo ra nó. Ảnh: Warner Bros.

Hitman’s Bodyguard - 11/8: Trong bộ phim hài - hành động của Patrick Hughes, một chàng vệ sĩ (Ryan Reynolds) bất đắc dĩ phải phục vụ cho một sát thủ (Samuel L. Jackson) - người cũng là kẻ thù cũ của anh. Do có cùng mục tiêu tiêu diệt (Gary Oldman), họ buộc phải học cách làm việc với nhau. Phim gây tò mò cho khán giả bởi trailer hài hước cùng sự góp mặt của hai ngôi sao quen mặt trong dòng phim siêu anh hùng. Ảnh: Summit.

: Trong phần hai, Star-Lord (Chris Pratt) - trưởng nhóm Vệ binh dải ngân hà - tái ngộ cha đẻ là Hành tinh sống Ego (Kurt Russell). Song, niềm vui lại dẫn đến những sự kiện mà biệt đội siêu anh hùng không thể nào ngờ tới. Đạo diễn James Gunn hứa hẹn phim chứa đựng những trường đoạn kỹ xảo hoành tráng chưa từng thấy. Ảnh: