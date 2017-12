10 phim điện ảnh Hàn xuất sắc nhất năm 2017

On the Beach at Night Alone: Liên hoan phim Berlin 2017 vừa vinh danh một tác phẩm của đạo diễn tai tiếng Hong Sang Soo có tên On the Beach at Night Alone. Phim được chia làm hai phần với hai bối cảnh tại Hamburg (Đức) và một ở thị trấn nhỏ ven biển Hàn Quốc. Phần thể hiện tác phẩm đồng thời giúp Kim Min Hee, nữ chính của bộ phim, thắng giải Gấu Bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Berlin.

The Fortress: Bộ phim còn có tên gọi Nam Hán Sơn Thành với sự tham gia của Lee Byung Hun, Kim Yoon Seok và Park Hae Il trong các vai chủ chốt. The Fortress tái hiện giai đoạn 47 ngày Vua Injo của Triều đại Joseon (1392 - 1910) và đoàn tùy tùng phải ẩn náu tại vùng rừng núi Nam Hán ở phía Nam Seoul ngày nay sau khi bán đảo Triều Tiên bị nhà Thanh xâm lược (1636). Phim được chọn chiếu khai mạc Liên hoan Phim Đông Á London lần thứ 2 và trình chiếu tại nhiều Liên hoan phim châu Á và Hàn Quốc khác.

The Merciless: Tác phẩm được chiếu trong hạng mục suất chiếu nửa đêm tại LHP Cannes 2017 và nhận tràng pháo tay kéo dài 7 phút từ khán giả. The Merciless có sự tham gia của ảnh đế Seol Kyung Gu và ngôi sao trẻ đang lên của làng điện ảnh Hàn Im Si Wan.

Jane: Jane là bộ phim điện ảnh kinh phí thấp nổi bật của Hàn Quốc trong năm 2017. Chuyện phim kể về cô bé mắc chứng sợ cô đơn So Hyun. Sau khi người duy nhất ở bên cạnh So Hyun rời bỏ, cuộc sống của cô đã thay đổi khi gặp một phụ nữ chuyển giới tên Jane. Tác phẩm đã được ra mắt lần đầu tại LHP Quốc tế Busan vào năm 2016 nhưng đến tận tháng 5/2017 mới chính thức công chiếu rộng rãi.

I Can Speak: Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Lee Young Soo, một phụ nữ giải khuây bị ép phục vụ cho quân đội Nhật Bản năm xưa. Tác phẩm gây xúc động cho người xem với thông điệp nhân văn ẩn sau những tình tiết hài hước. Vai diễn chính trong I Can Speak đã đem về giải thưởng Ảnh hậu tại Lễ trao giải Rồng xanh 2017 cho diễn viên gạo cội Na Moon Hee.

Bamseom Pirates Seoul Inferno: Bộ phim tài liệu âm nhạc nói về hai nghệ sĩ trẻ trong nỗ lực để đưa âm nhạc cũng như lý tưởng tuổi trẻ của mình đến với công chúng. Những thước phim về tay trống Kwon Yong Man và người chơi bass Jang Seong Geon đã được trình chiếu tại LHP Quốc tế Rotterdam và nhận được nhiều lời tán thưởng của công chúng.

The Day After: The Day After là tác phẩm điện ảnh do Kim Min Hee thủ vai chính khác của đạo diễn Hong Sang Soo trong năm 2017. Bộ phim có nhân vật chính là một người đàn ông tuổi trung niên với nội dung xoay quanh giữa mối quan hệ không chung thủy và sự hài hước một cách cay đắng của các nhân vật. The Day After đã được đề cử tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2017 hồi tháng 5.

The King: The King là phim lấy đề tài bối cảnh chính trị rối ren của Hàn Quốc. Bộ phim trở thành tác phẩm thành công bậc nhất màn ảnh rộng Hàn Quốc nửa đầu năm 2017 với hơn 5 triệu khán giả đồng thời phá kỷ lục trailer điện ảnh phổ biến nhất tại Hàn Quốc với 7,17 triệu lượt xem. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Jo In Sung, Jung Woo Sung và Ryu Jun Yeol.

Park Yeol (Anarchist from Colony): Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật, Anarchist from Colony xoay quanh chàng thi sĩ Park Yeol, nhà hoạt động cách mạng tha hương trong phong trào giành độc lập cho Triều Tiên. Bộ phim thuộc dòng tiểu sử danh nhân này đã giành hàng loạt giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải điện ảnh cuối năm của Hàn Quốc.

A Taxi Driver: Tác phẩm do nam diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc Song Kang Ho thủ vai chính là bộ phim ăn khách nhất năm 2017 với hơn 12 triệu lượt khán giả. Bộ phim dựa trên câu chuyện lịch sử về cuộc biểu tình dân quyền tại tỉnh Kwangju vào năm 1980 vinh dự được chọn là đại diện Hàn Quốc tranh giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Theo Zing