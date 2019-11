Xôn xao thông tin cô gái bị 'thôi miên, cướp tài sản' khi bấm giúp điện thoại ở Hội An

Chiều ngày 21/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh và clip cùng thông tin một cô gái trẻ bị " thôi miên, cướp tài sản " xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, TP Hội An.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Công an phường Cẩm Phô đã vào cuộc xác minh và xác định, khoảng 8h30 cùng ngày, bà Đặng Thị H. (SN 1968, trú Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đến tiệm bánh mì trên đường Lý Thường Kiệt để gặp người quen. Tại đây, bà H. có nhờ một số người mở giúp nguồn chiếc điện thoại di động nhưng không được.



Sau đó, bà H. có nhờ chị Nguyễn Thị Ph. (21 tuổi, trú phường Cửa Đại, Hội An). Vài phút sau, chị Ph. có biểu hiện chóng mặt, ngã quỵ. Nhiều người đi đường cho rằng bà H. thôi miên để cướp tài sản của chị Ph. nên vây lấy người phụ nữ này, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Bà H. (áo xanh) bị đồn thổi là người "thôi miên, cướp tài sản" .

Công an cũng xác định, chiếc điện thoại của bà H. vốn do người quen đưa bà sử dụng vào sáng 21/11. Nhưng do chưa quen nên bà H. gặp khó khi dùng chiếc điện thoại và có nhờ chị Ph. giúp đỡ. Không ngờ, sau khi bà H. vừa bỏ đi cũng đúng lúc chị Ph. bị hạ canxi và ngất xỉu nên bị những người xung quanh đồn thổi là "thôi miên, cướp tài sản".

Tại bệnh viện, chị Ph. được chẩn đoán sinh hiệu ổn, tim đều, phổi trong, chỉ có dấu hiệu buồn nôn. Kết quả kiểm tra cũng không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực và những chất lạ khác. Qua điều trị của bệnh viện, chị Ph. dần hồi phục và được xuất viện ngay sau đó.

Chị Ph. cho biết, chị có tiền sử mắc bệnh thiếu canxi nên nhiều lần cảm thấy khó thở, buồn nôn và ngất xỉu.

Ngày 22/11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), xác nhận, thông tin cô gái bị thôi miên, cướp tài sản đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

