Xe tải tông xe máy, 4 người cùng gia đình thương vong

Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 37C- 06202 do anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông đến giữa cầu Rộ thì tông vào chiếc xe máy do anh Võ Văn Tĩnh (32 tuổi, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo 3 người gồm: mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, vợ anh Tĩnh) và cháu Võ Hùng Huy (4 tuổi, con trai anh Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Facebook

Cú tông mạnh khiến anh Tĩnh cùng bà Xuân và chị Huệ văng ra khỏi xe, bay qua lan can (cao khoảng 1m) và rơi xuống bãi sông Lam (cao khoảng 30 m). Bà Xuân và chị Huệ tử vong tại chỗ còn anh Tĩnh chân bị đứt lìa, cháu Huy bị thương rất nặng.

Ông Phan Chính Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Võ Liệt cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Thanh Chương, Công an xã Võ Liệt có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Đại tá Lương Thế Lộc, trưởng Công an huyện Thanh Chương thông tin, chiều cùng ngày, anh Phạm Văn Lai đã đến cơ quan công an trình diện. Bước đầu khám nghiệm hiện trường thì xe bán tải do anh Lai điều khiển đã lấn sang làn đường ngược chiều dẫn đến tai nạn.

V.Đồng