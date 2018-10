Xe BMW gây tai nạn kinh hoàng, người bị thương nằm la liệt: Lộ danh tính nữ tài xế

Khuya 21/10, ô tô BMW 7 chỗ lao vun vút trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ trung tâm thành phố về cầu Sài Gòn. Đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) ô tô bất ngờ tông liên tiếp gần 10 xe máy, hất văng nhiều người. Xe gây nạn chỉ dừng lại khi tông vào chiếc taxi.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân nằm la liệt trên quãng đường gần 50m, kêu cứu trong nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Những người bị thương nhẹ cố gắng bò vào lề đường. Một người được xác định tử vong tại chỗ, gần chục nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.

Chiếc taxi hư hỏng nặng sau tai nạn

Tại hiện trường, có ít nhất 6 xe máy vỡ nát, nằm vương vãi. Chiếc taxi bẹp dúm phía bên phải, tài xế kẹt bên trong cũng được đưa đi cấp cứu. Ô tô BMW bị hư hỏng phần đầu, túi khí bung ra ngoài.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 23h30 khi dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ thì 1 xe ô tô bị mất lái, tông liên tiếp 5 xe máy. Ô tô này sau đó tiếp tục tông vào một xe taxi rồi mới dừng lại.

Trên Thời đại, chị V. - một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe ô tô hiệu BMW do một người phụ nữ điều khiển phóng với tốc độ khá nhanh: "Khi tới ngã tư Hàng Xanh thì chiếc xe đã cuốn hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không kịp tránh né. Sau đó chiếc xe tiếp tục lao lên, tông vào một chiếc xe taxi rồi mới dừng lại".

Theo chị V., nếu không va chạm với chiếc xe taxi thì xe BMW sẽ còn lao lên phía trước và cuốn thêm nhiều phương tiện khác, gây hậu quả kinh khủng hơn.

Nữ tài xế trên chiếc ô tô gây tai nạn - Ảnh: FB

Bước đầu danh tính tài xế điều khiển xe gây tai nạn đã được cơ quan chức năng xác định. Theo đó, tài xế này là Nguyễn Thị N (SN 1972, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh). Thời điểm gây tai nạn, bà N điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu BMW và có dấu hiệu say xỉn.

Tại hiện trường, nữ tài xế sau khi gây tai nạn liên tục sử dụng điện thoại và tỏ ra mất bình tĩnh. Nhiều người dân vây quanh hỏi về thông tin thì người này nói: "Chuyện này để em lo, em nói thật. Mọi người ở đây có gì cứ để em lo, cứ chờ em một chút. Đời em chưa bao giờ như thế này...".'

Nữ tài xế có biểu hiện say xỉn

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế N đã được đưa về cơ quan công an để làm rõ những sai phạm liên quan đến vụ việc. Tại đây, nữ tài xế vẫn có dấu hiệu say xỉn, chưa thể tỉnh táo. Nồng độ cồn đo được ở tài xế này là 0.9mg/1 lít khí thở (nồng độ cồn cho phép khi điều khiển xe ô tô là 0mg/lít khí thở, tức là gười điều khiển xe ô tô không được phép có cồn trong máu khi đang lưu thông - Điều 8, khoản 8 Luật Giao thông đường bộ 2008)

Tại cơ quan công an, bà N có biểu hiện say xỉn đến rạng sáng mới chịu cung cấp lời khai. Theo đó, chiều cùng ngày, bà N điều khiển xe ô tô để đến tiệc sinh nhật của con tại 1 nhà hàng. Tại đây, bà N có uống rượu, bia dẫn đến say xỉn.

Theo bà N, mọi ngày bà có tài xế riêng, tuy nhiên hôm nay tài xế có việc nghỉ nên bà tự lái xe, khi điều khiển xe theo hướng từ quận 3 đi quận Bình Thạnh thì gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

K.N (th)