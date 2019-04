Vụ xe biển tứ quý 6 tông vào đám tang: Nam doanh nhân lái xe khai gì?

Liên quan đến vụ xe Lexus biển số tứ quý 6 tông vào đám tang làm 4 người chết trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, người điều khiển chiếc xe là ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi) một doanh nhân ở Quy Nhơn.

Ông Huyện là cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn lớn ở TP Quy Nhơn. "Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đến trình diện tại công an phường nằm gần nơi xảy ra tai nạn và công an TP Quy Nhơn đang làm việc với ông này. Ông Huyện tỏ ra hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu khi cho rằng vụ tai nạn liên quan đến tâm linh.

Nhiều khả năng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do ông Huyện đạp nhầm ga. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn", thượng tá Long thông tin trên PLO.

Trên VnExpress, nam doanh nhân khai đến viếng tang ba của bạn thân khoảng 30 phút, sau đó ông lên xe để chuẩn bị đưa tang thì xảy ra tai nạn. "Ông Huyện khai mua lại chiếc xe này ở Lâm Đồng", thượng tá Long cho hay.

Đại tá Nguyễn An Ninh - Phó giám đốc Công an Bình Định cho biết, công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn. Nguyên nhân đang được điều tra. Trong khi đó, báo Công an TP HCM dẫn nguồn tin cho biết, bước đầu kiểm tra, ông Huyện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Theo nhân chứng, "chiếc ô tô lao đi rất nhanh, đảo qua đảo lại" va chạm với nhiều phương tiện khác rồi mới tông vào nhóm người hộ tang.

Ông Lê Đức Ngạn (43 tuổi), thành viên đội dịch vụ tang lễ Văn Thứ cho biết, đang cùng 10 người khác khiêng chiếc quan tài, làm lễ di quan. Bất ngờ, ô tô Lexus 7 chỗ đậu cách đám tang 50m từ sau lao tới tông các thành viên trong đội. "Tôi và trưởng đội tang lễ là hai người đứng đầu đội hình (sau cùng theo hướng ô tô lao tới) nên kịp nhảy lên vỉa hè thoát nạn", ông thuật lại.

Chưa kịp hoàn hồn, ông Ngạn nhìn ra đường và nhiều thành viên trong lễ nằm lăn đau đớn trên đường, hai người bất động tử vong, nhiều người bê bết máu đang kêu la. Lúc này, hàng chục người dân vây quanh hiện trường. Họ đỡ các nạn nhân và gọi xe cấp cứu.

Sau tai nạn, ô tô lao đi khiến nhiều người chạy tán loạn, một số người đuổi theo xe. Khi chạy 100m, ô tô mới dừng lại, tài xế quỳ xuống xin lỗi mọi người và nói rằng ông ta bị "mất lái".

Về thông tin về tình trạng của những nạn nhân bị thương, BS Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết trên báo Tuổi trẻ, nạn nhân Đỗ Minh T. (42 tuổi, ở P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã tử vong vì các chấn thương quá nặng. Đến thời điểm hiện tại, số người tử vong sau vụ tai nạn là 4, trong đó 2 người tử vong tại chỗ và 2 người tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ông T, 3 người tử vong trước đó là các ông: Nguyễn Văn X. (51 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); Lương P. (40 tuổi, hẻm 110 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn); Châu Văn M. (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Trong số 6 người bị thương còn lại, 1 người đã xuất viện, 1 người bị thương nặng, 4 người bị chấn thương phần mềm. Lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho các nạn nhân.

Như đã đưa tin, lúc 13h ngày 11/4, khoảng 10 người trong Đội dịch vụ tang lễ Văn Thứ ngồi chờ khiêng hòm đám tang ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn thì bị xe Lexus 7 chỗ lao thẳng vào. Hai người tử vong tại chỗ, tám người bị thương.

