Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Bác sĩ kể chuyện cấp cứu nạn nhân

Như tin đã đưa, chiều 21/1, tại thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô tải BKS: 29C - 71953 do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển hướng Hà Nội – Hải Phòng và bất ngờ đâm trúng đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ về.

Cú đâm mạnh của xe ô tô tải khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường chuyển điến bệnh viện cấp cứu và 8 người bị thương được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành. Trong số nạn nhân bị thương, có 2 nạn nhân nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, điều trị.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương

Mặc dù, vụ việc xảy ra được 1 tuần, nhưng mỗi khi nhớ lại người dân xã Kim Lương ai cũng bàng hoàng, đau xót. Bởi từ trước đến nay, chưa có vụ tai nạn nào thảm khốc, tang cùng thương và số lượng người thương vong lớn đến vậy.

Đặc biệt, trong số 8 nạn nhân tử vong thì có đến 6 người cùng trú tại thôn Lương Xá Nam, có 2 anh em ruột, có nhiều nạn nhân là đảng viên, có nạn nhân là cán bộ công chức của xã, bán chuyên trách địa phương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (27/1), bác sĩ Phùng Minh Đức – Phó gám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết: “Đến chiều ngày 25/1, 6 nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn ở xã Kim Lương đã ổn định bình phục, sức khỏe tốt và chúng tôi cho xuất viện về nhà. “.

Theo bác sĩ Đức, thời điểm tiếp nhận các nạn nhân gặp nạn vào trung tâm ai cũng bất ngờ vì số lượng người gặp nạn nhiều đến vậy và cũng không biết thực hư ra sao. Cho nên, lúc đó, trung tâm phải huy động tổng lực từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân viên y tế ở các khoa, phòng tiến hành ktrương hẩn cấp cứu, khám, phân loại. Qua đó, đưa ra những đánh giá ban đầu tình trạng người bệnh và chuyển tuyến những nạn nhân có mức độ tổn thương nặng.

Theo bác sĩ Đức, khi các nạn nhân được chuyển đến trung tâm, mọi người ai cũng hoảng loạn, tâm lý bất an

"Điều may mắn nhất trong của các nạn nhân chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu là những bệnh nhân này có mức độ tổn thương nhẹ. Chỉ có 2 nạn nhân mức độ nặng thì chúng tôi đã chuyển tuyến. Các bệnh nhân được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh, huyện... cho nên, những nạn nhân may mắn thoát nạn phần nào yên tâm nằm điều trị.

Thời điểm tiếp nhận các bệnh nhân ai cũng hoảng loạn, mất bình tĩnh vì vụ việc xảy ra quá nhanh và nhiều người tử vong. Do đó, cùng với pháp đồ thăm khám điều trị, bác sĩ, nhân viên y tế ở trung tâm đã chấn an tâm lý các bệnh nhân. Đồng thời, thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện để mọi người quên đi lúc gặp nạn”, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết.

Hậu sự của 8 nạn nhân xấu số đã được hoàn tất

Theo chính quyền xã Kim Lương, sau khi các bệnh nhân trong vụ tai nạn được xuất viện về nhà, đại diện UBND xã đến hỏi thăm, động viên. Đồng tời, hoàn thiện các thủ tục cho những gia đình có nạn nhân tử vong cũng như chia sẻ sự mất mát đau thương, mong tất cả những gia đình sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau khi đâm vào đoàn đại biểu dự dự đại hội MTTQ xã Kim Lương, tài xế Tâm cùng 2 người đi cùng là Tạ Văn Tú (SN 1990, phụ xe, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Lê Mạnh Tuấn (SN 1991, thợ kỹ thuật sơn, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) rời khỏi hiện trường.

Đến tối cùng ngày, được sự động viên tuyên truyền của lực lượng chức năng, 3 người ngày đã đến cơ quan công an trình diện. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đưa đi kiểm tra xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 3 người trên không có nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, khi thử nước tiểu phát hiện tài xế Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá). Riêng Tuấn và Tú âm tính với chất này.

Công an huyện Kim Thành đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Lương Văn Tâm

Tại Công an huyện Kim Thành, tài xế Tâm khai, do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách đây một tuần.

Do đó, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn giao thông nói trên và Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra sớm làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, tài xế Lương Văn Tâm cũng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 4 tháng về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Đức Tùy