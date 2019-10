Vụ nữ Hiệu trưởng mầm non thắt cổ tự tử: Vì sao cô này bị đánh giá hạn chế năng lực?

Công an tiếp cận tài liệu, làm rõ nguyên nhân



Liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường mầm non xã Châu Phong (Quỳ Châu, Nghệ An) thắt cổ tự tử tại nhà riêng vào ngày 3/10 khiến dư luận thắc mắc với nhiều uẩn khúc, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Quỳ Châu điều tra làm rõ.

Trong chiều 5/10, phía Phòng GD huyện Quỳ Châu, chính quyền địa phương và người thân gia đình sẽ tiến hành làm lễ mai táng cho cô Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô Thanh được mọi người đánh giá hiền lành, chịu khó.





Liên quan đến sự việc trên, cô Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ngày 2/10, phía Phòng nhận được đơn xin nghỉ phép của cô Thanh với nội dung xin nghỉ ốm từ ngày 2-4/10. Tuy nhiên đến ngày 3/10 thì xảy ra sự việc cô Thanh tự tử.

Theo cô Châu cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc thì cô Thanh vẫn đang giữ chức Hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong, mọi công việc vẫn đang diễn ra bình thường.

Về vấn đề miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của cô Thanh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳ Châu cho biết vấn đề này chưa được thực hiện. Muốn thực hiện được quy trình này phải thực hiện đầy đủ các bước từ Phòng nội vụ làm công tác tổ chức cán bộ rồi qua Ban tổ chức Huyện ủy. Những hiện vẫn chưa triển khai gì.

Đánh giá về chuyên môn năng lực của cô Thanh trong quá trình công tác, Trưởng phòng GD huyện Quỳ Châu cho biết, theo kết quả xếp loại công chức thì trong 2 năm học, cô Thanh được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế năng lực.

Trường mầm non Châu Phong nơi cô Thanh công tác.



Giải thích về phần xếp loại của cô Thanh có thêm cụm từ "hạn chế năng lực", cô Châu cho biết đó là xếp loại theo quy định đã được hướng dẫn.

"Theo kết quả xếp loại công chức thì trong 2 năm học cô Thanh được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế năng lực.

Trong nghị định 56/2015 hướng dẫn xếp loại công chức viên chức thì cô Thanh là công chức. Ở công chức quy định việc xếp loại có 4 mức. Trong đó là hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành nhiệm vụ hạn chế năng lực và loại thứ 4 là không hoàn thành.

Từ hạn chế năng lực không tách riêng ra. Mà ở công chức thì nếu được xếp loại thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ thì đi liền với hạn chế năng lực.

Cái này theo quy định và chúng tôi xếp đúng theo quy định đó", cô Châu nói và cho biết nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, phía công an cũng đã tiếp cận hồ sơ, những tờ đơn kiến nghị của cô Thanh tại Ủy ban huyện.

Gia đình nạn nhân sống hòa đồng, vui vẻ được nhiều người quý mến

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) cho biết, gia đình cô Thanh sống hài hòa với mọi người, với hàng xóm láng giềng. Cô Thanh có chồng làm nghề lái xe taxi và có 2 người con trai. Trong đó người con trai đầu đi nước ngoài. Người con thứ 2 mới học lớp 6.

Theo Chủ tịch thị trấn Tân Lạc, những ngày qua mọi người không thấy cô Thanh có biểu hiện gì bất thường. Trước đó 1 tuần, cô Thanh vẫn đi hiến máu nhân đạo, chụp hình đăng lên mạng xã hội và vẫn tươi cười.

Những lá đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng của cô Thanh.



"Hôm xảy ra sự việc thì người chồng đón con gái trở về nhà. Lúc đó gần 11h thì phát hiện cô Thanh treo cổ tự tử ở khu vực nhà bếp. Chồng hô hoán mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng không được.

Do người con đang đi nước ngoài nên thi thể cô Thanh được giữ lại chờ để người con về nhìn mặt mẹ lần cuối. Đến chiều 5/10 mới đưa tang cho cô", Chủ tịch UBND thị trấn nói.

Theo tìm hiểu của PV, trong một số tờ đơn kiến nghị của mình gửi lên Phòng Giáo dục và huyện Quỳ Châu trước đó, cô Thanh trình bày quá trình công tác trong ngành giáo dục của mình suốt 22 năm qua, bản thân cô Thanh đã chịu khó làm việc tại những cơ sở vùng sâu vùng xa và luôn cố gắng hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao.

Cô Thanh trình bày thêm, năm học 2018-2019, cô được tập thể thống nhất đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên trong quyết định số 1467 ngày 3/7/2019 của UBND huyện Quỳ Châu về việc công nhận kết quả xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn năm học 2018-2019 thì cô Thanh được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và có thêm ghi chú "Hạn chế năng lực".

Trong đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, cô Thanh trình bày thêm tại cuộc họp 19/7 tại Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu, cô bất ngờ được thông báo là đã bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng vì lý do 2 năm liên tục xếp loại thi đua ở mức "Hoàn thành nhiệm vụ".

Cô Thanh trình bày rất bất ngờ và sốc vì không được làm công tác tư tưởng từ trước.

Trước những lá đơn kiến nghị của cô Thanh và sau cái chết chưa rõ nguyên nhân này, hiện cơ quan công an huyện Quỳ Châu, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)