Vụ nam thanh niên bị xe Ford Ranger tông chết: Mới đi bán dưa hấu ngày đầu tiên, gia cảnh nghèo khó

Liên quan đến vụ nam thanh niên tên Nguyễn Như Long (19 tuổi, quê Nghệ An) bị xe Ford Ranger tông chết khi đang đứng trên vỉa hè để bán dưa hấu nghi do 2 xe ô tô so kè tốc độ xảy ra vào trưa ngày 11.1.2019 trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, PV đã có buổi trao đổi với anh trai của nạn nhân. Anh Nguyễn Như Kì, 26 tuổi anh trai nạn nhân Long cho biết: "Long là con trai út trong gia đình, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Long theo cha mẹ cùng người anh vào trong Bình Dương lập nghiệp".

Thi thể nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe bán tải.

Hai anh em cùng làm nghề bán trái cây, hàng ngày tôi đi bán trong chợ còn cho em trai đi bán ngoài đường. Thằng Long, nó mới chỉ đi bán trái cây được hơn 10 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên Long xuống địa điểm này ( nơi xảy ra tai nạn nạn) để bán thì bị xe tông chết oan.

Nhà sư đến cầu siêu cho nạn nhân.

Khi xảy ra tai nạn tôi đang bán trái cây trong chợ thì nghe được điện thoại thông báo em trai tôi bị tai nạn chết. Lúc đó tôi nghĩ có thể do họ nhầm lẫn chứ thằng Long đứng trên vỉa hè bán thì làm gì có chuyện bị tai nạn mà chết.

Tuy nhiên, khi tôi chạy đến tới hiện trường thì tôi rụng rời chân tay khi nhận ra người chết đúng là em trai tôi. Nó chết mà thi thể thể không nguyên vẹn, nó chết oan uổng quá.

Anh Kì cầm bát hương đến cầu siêu cho em trai.

Long ở nhà rất hiền lành và chịu khó nên cả gia đình và những người trong xóm trọ ai cũng thương. Mới chỉ 19 tuổi nhưng Long suy nghĩ rất chín chắn, vì hoàn cảnh nên Long nghỉ học sớm để phụ gia đình.

"Hàng ngày, cứ đến 9 giờ tối là thấy nó về phòng trọ nhưng hôm nay thì nó đã đi xa rồi. Mới hôm trước Long còn nói cố gắng bán mấy tháng kiếm tiền rồi đi học nghề nhưng giờ thì ước mớ đó còn dang dở". Anh trai nạn nhân chua xót.

Anh Kì cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra tai nạn phía người thân của chủ xe tông chết em mình cũng có đến bệnh viện thăm hỏi và động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Đống dưa hấu và ước mơ còn dang dở.

Cô Hoàng Thị Như, người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Thời điểm xảy ra tai nạn cô thấy 2 xe ô tô lao như mũi tên trên đường. Khi chạy được một đoạn thì tôi thấy cảnh tượng thật hãi hùng trước mắt.

Đống dưa hấu thì bị tông nát bét trên vỉa hè, một cây xanh cỡ lớn cũng bị tông bật gốc. Dưới bãi đất trống là 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Khi đó tôi gặng hỏi mọi người thì mới biết có một thanh niên chết dưới gầm xe bán tải.

"Không biết có phải 2 xe đang cố tình so kè trên quốc lộ 13 không chứ nạn nhân đứng trên vỉa hè tông chết tôi thấy thương nó quá. Buôn bán lề đường lời lãi có bao nhiêu đâu mà phải trả giá bằng mạng sống của mình". Cô Thu nói trong buồn bã.

Chiều cùng ngày, công an vẫn có mặt để nhắc nhở người dân không tụ tập

Do vụ tai nạn có tính chất nghiêm trọng, sau khi hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết nhưng nhiều người đi ngang qua vẫn dừng lại để theo dõi nên lực lượng chức năng phường Hiệp Thành đã phải cắt cử người ra hiện trường để nhắc nhở người dân không tụ tập cũng như đảm bảo an ninh trật tự nơi xảy ra vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, anh trai Long cùng một số người thân trong gia đình đã cùng nhà sư đến hiện trường để cầu siêu cho nạn nhân sớm siêu thoát. Chứng kiến cảnh anh trai cầm bát hương và chiếc dép của nạn nhân khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.

Theo Yến Nhi (Soha/Trí Thức Trẻ)