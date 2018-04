Vụ cô gái trẻ treo cổ ở phòng trọ: Món quà con gái chưa kịp tặng mẹ trước khi cưới

Có mặt tại ngõ 140 đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) - nơi cô gái trẻ treo cổ tự tử trong phòng trọ, mọi người nơi đây vẫn bàn tán xôn xao và không tin đó là sự thật. “Vừa sáng nay tôi còn gặp 2 người đi cùng nhau, thế mà giờ đã âm dương chia lìa”, một người dân chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, khu trọ nơi xảy ra sự việc gồm có 5 tầng với hơn 20 phòng cho thuê. Tại đây, một số người đang rập rịch để chuyển đi nơi khác vì họ bị ám ảnh khi thi thể cô gái được phát hiện ở nơi mình đang sống.

Con ngõ nhỏ dẫn vào nơi xóm trọ nơi xayur ra sự việc.

Anh Thắng, người ở ngay sát phòng cô gái trẻ tử vong cho biết, cô gái này quê ở Hà Nam, sinh năm 1990, đã thuê trọ ở đây từ lâu và hiện đang làm quản lý một tiệm cắt tóc gội đầu ở đường Nguyễn Khang.

“Cô ấy trắng trẻo, cao ráo và rất xinh đẹp. Khi tôi chuyển đến đây đã thấy cô ấy ở cùng với người yêu và 2 người xưng hô với nhau là vợ - chồng. Buổi sáng nay 2 người vẫn đi với nhau và có cả mẹ của nam thanh niên mới lên ở cùng”, anh Thắng cho hay.

Cũng theo thông tin từ người hàng xóm, ở ngay cạnh phòng đôi lúc anh cũng thấy 2 người có cãi vã, xô sát, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. “Tôi nghe nói 2 người sắp cưới, nam thanh niên ở cùng khi nói chuyện với bố mẹ cô gái thường xưng con. Tôi nghĩ họ đã xin phép để đi lại rồi mới xưng hô như vậy”, anh Thắng nói.

Anh Thắng kể lại sự việc với phóng viên.

Nhớ lại lúc phát hiện ra cô gái tử vong trong phòng, anh Thắng cho biết, bà chủ nhà là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. “Theo tôi được biết thì chính người yêu của cô gái gọi điện cho chủ nhà lên phòng xem hộ thì phát hiện cô gái đã treo cổ tự tử”, anh Thắng cho hay.

Anh H. - người đầu tiên đưa thông tin sự việc lên mạng xã hội cho hay: “Sáng nay, tôi thấy 2 người đi từ đầu ngõ vào. Họ có to tiếng với nhau và tôi cũng có căn ngăn rằng: Có chuyện gì từ từ giải quyết. Không ngờ đến trưa sự việc lại xảy ra đau lòng đến vậy”.

Cô gái trẻ chưa kịp thực hiện ước mơ của mình thì đã mãi mãi ra đi sau một phút dại dột.

Theo chia sẻ của anh H., cách đây vài tuần cô gái trẻ này còn ra cửa hàng anh hỏi mua lại chiếc xe Vespa cũ để mang về quê biếu mẹ trước khi cưới chồng. Vậy mà dự định ấy trưa kịp thực hiện thì cô gái ấy đã mãi mãi ra đi.

Được biết, trước khi treo cổ, cô gái này có nhắn tin cho những nhân viên của mình rằng hãy quản lý cửa hàng và làm việc tốt. Sau khi sự việc xảy ra, người thân của cô gái cũng đã có mặt tại hiện trường. Còn người yêu cô gái có đưa mẹ về đầu ngõ nhưng không vào xóm trọ. Sau đó họ đi đâu không ai biết.

Trước đó, khoảng 12h ngày 18/4 người dân sống trong ngõ 140, đường Trần Duy Hưng bàng hoàng khi phát hiện cô gái trẻ chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trung Hoà đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo Công an quận Cầu Giấy xuống khám nghiệm.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)