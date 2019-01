Vụ 8 người tử vong ở Hải Dương: Vợ tài xế xe tải gây tai nạn mong muốn điều gì?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng nay (23/1), 7/8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra chiều 21/1 đã được chính quyền địa phương, cùng người thân và họ hàng hoàn tất lo hậu sự. Còn chiều nay, di quan nạn nhân Trần Văn Đoan – Trưởng công an xã sẽ được mai táng tại nghĩa trang quê nhà.

Cho đến lúc này, ai cũng phải thừa nhận rằng, vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của 8 người dân vô tội, làm bị thương 8 người mà đã lấy đi biết bao nước mắt của mọi người, cũng như khoảng trống và nỗi đau để lại cho người thân của người gặp nạn. Tuy nhiên, điều không ai mong muốn cũng đã xảy ra.

Sáng nay, 7/8 nạn nhân đã được gia đình hoàn thành việc an táng

Quay trở lại với tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991), trú tại tỉnh Cao Bằng được xác định là người cầm lái chiếc xe tải BKS: 29C - 719.53 đâm vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương khi vừa viếng nghĩa trang liệt sĩ về.

Trong ngày hôm qua (22/1), sau khi biết tin chồng gây ra vụ tai nạn thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, chị Mai Thị Ngọc Ánh (SN 1993, vợ tài xế Tâm), nguyên quán tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã bắt xe về Công an huyện Kim Thành.

Theo chị Ánh, khi nhận được tin chồng gây ra vụ tai nạn khiến 16 người thương vong khiến bản thân chị hốt hoảng, sợ hãi. Sau đó, chị cùng bố đẻ về Công an huyện Kim Thành, nơi chồng đang bị giam giữ và cùng chủ xe xuống thắp hương cho các nạn nhân tử vong để chia buồn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vợ tài xế Tâm chia sẻ, chồng chị là con cả trong gia đình. Cách đây 3 năm, bố chồng chị qua đời và hiện tại ngoài lo cho mẹ già, vợ chồng chị đang phải chăm sóc bà nội nằm viện điều trị. Lúc mới quen Tâm, khi đó chị đang là sinh viên và ra trường, chị lại làm cùng công ty. Cho nên, mặc dù chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở nhưng chị và Tâm quyết định kết hôn. Lấy nhau xong, hai vợ chồng thuê trọ ở quận Hà Đông (Hà Nội) và chị đang mang bầu được 2 tháng.

“Lúc này bản thân tôi rối bời, chưa biết xoay sở thế nào, chỉ biết cầu xin được mọi người tha thứ và xin chia sẻ với các gia đình gặp nạn. Tuy nhiên, nếu đúng anh ấy sử dụng ma túy và gây ra tai nạn thì không thể tha thứ nhưng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và các gia đình nạn nhân”, vợ tài xế xe tải gây tai nạn cho biết.

Chủ chiếc xe tải gây tai nạn kinh hoàng tại tỉnh Hải Dương do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên, cũng trong ngày 22/1, ông Nguyễn Anh T. (trú tại Hà Nội) - là chủ xe tải gây ra vụ việc do tài xế Tâm điều khiển đã có mặt tại Công an huyện Kim Thành.

Theo chủ xe tải, khi nhận được thông tin, ông lo lắng và gọi điện cho Tâm nhưng lúc được, lúc không nên không rõ vụ việc tai nạn ra sao. Tuy nhiên, khi biết 16 người bị thương vong thì ông T. thấy bất an. Cho nên, lúc có mặt tại huyện Kim Thành, chủ xe tải nhờ lực lượng chức năng xin gặp các gia đình nạn nhân để được chia sẻ.

Trong khi đó, bản thân ông không hề biết tài xế Tâm dương tính với ma túy vì trong cuộc sống hành ngày, Tâm không có biểu hiện gì bất thường và làm việc chăm chỉ.

Trước đó, tối 21/1, sau khi tài xế Lương Văn Tâm cùng 2 người đến trình diện cơ quan công an, Công an huyện Kim Thành đã cho lái xe, phụ xe và người đi cùng phương tiện gây tai nạn đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác.

Tài xế Lương Văn Tâm tại cơ quan Công an huyện Kim Thành

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 3 người trên không có nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, khi thử nước tiểu phát hiện tài xế Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá). Riêng 2 người đi cùng âm tính với chất này.

Tại Công an huyện Kim Thành, tài xế Tâm khai, do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách đây một tuần. Cũng trong ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn giao thông nói trên.

