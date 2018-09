Vụ 7 người chết khi tham gia lễ hội ở Công viên nước Hồ Tây: Đêm nhạc định mệnh qua lời kể nhân chứng

Tối qua (16/9), tại Công viên nước Hồ Tây đã diễn ra sự kiện âm nhạc điện tử lớn. Lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" (Du hành tới mặt trăng) nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức. Có hàng nghìn bạn trẻ đã đến hòa chung không khí âm nhạc.

Hình ảnh bên trong sự kiện.

Tuy nhiên trong quá trình tham gia lễ hội, có một số người khó thở nên được đưa ra ngoài cấp cứu. Cho đến hiện tại, ghi nhận 7 trường hợp tử vong nghi do sốc thuốc. Được biết, vào 14h30 chiều nay, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc này.

Sáng 17/9, trên Tri thức trực tuyến cho biết, hơn 100 người là người nhà các nạn nhân tử vong sau lễ hội âm nhạc điện tử ở Công viên nước hồ Tây (Hà Nội) có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện E chờ tiếp nhận thi thể để đưa về quê mai táng.

Theo một lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E cho biết, từ đêm 16 đến sáng 17/9, đơn vị tiếp nhận 8 trường hợp, trong đó có 5 nạn nhân đã tử vong và 1 người xin về nhà nhưng tiên lượng tử vong cao.

Người thân các nạn nhân tới nhà tang lễ Bệnh viện E (Hà Nội) nhận thi thể và đưa về quê mai táng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Một số người thân các nạn nhân từ chối giám định pháp y để nhanh chóng đưa người thân về. Lực lượng công an an ủi và dùng biện pháp thuyết phục để thực hiện đúng trình tự pháp luật.

Nhớ lại sự việc đêm qua (16/9), nhiều người dân sống ở gần công viên nước Hồ Tây cho biết, gần nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì có nhiều xe cứu thương hú còi liên tục ra vào cổng khu vực.

Trên VnExpress, anh Hoàng Hải Quân cho biết: "Khoảng 5.000 người đã có mặt ở lễ hội trong không gian bố trí khá chật với ba sân khấu, đa số là người trẻ; gần nửa đêm, tôi đi về và nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục"

Trên Thời đại, chị QH (SN 1997) là một trong những khán giả góp mặt trong sự kiện âm nhạc này cho biết: "Hôm qua em cũng có thấy nhiều người biểu hiện lạ nhưng không để ý lắm. Xung quanh vị trí em đứng tầm 3,4 set nhạc trôi qua thì có người đầu tiên ngất xỉu. Lúc đó em không rõ do bạn bị mệt, không gian bí hay vì lí do gì mà bị ngất".

Một người tham gia lễ hội cho Thời đại biết, khâu kiểm soát an ninh ra vào lễ hội khá khắt khe. Cổng vào được chia làm hai bên, một bên dành cho người không có túi, cặp sách và một bên dành cho người mang theo túi, cặp sách. Sau khi nộp vé, người tham gia lễ hội được cấp một vòng đeo tay để ra vào lễ hội.

"Khoảng 22h30 hôm qua, khi tham gia lễ hội tôi đã nghe được việc có người bị ngất tuy nhiên tôi lại không nghĩ đến họ lại tử vong. Tôi chỉ nghĩ có thể họ tham gia lễ hội quá nhiệt tình nên bị mệt", nhân chứng chia sẻ.

Vài người đã ngất xỉu trong lễ hội.

Trên Dân Việt, bạn Vũ Hiệp có mặt tại sự kiện chia sẻ: “Vào khoảng 22h30, tôi đang cùng bạn xem chương trình thì một bạn nữ ngã xuống đất. Bạn nữ mặt tái mét nhưng hai tay vẫn giơ lên trời lắc lư theo nhạc, trong tình trạng co giật". Cũng theo Hiệp chia sẻ, sau khi xe cứu thương chở bạn nữ bị ngất đi viện thì chương trình vẫn tiếp tục diễn ra cho tới 23h hơn mới kết thúc.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Tri thức Trực tuyến, đại diện Công viên nước hồ Tây cho hay đơn vị này chỉ cho thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện, họ đang phối hợp với cơ quan điều tra. "Báo cáo sơ bộ đã có 7 người tử vong, nhiều người khác đang được cấp cứu ở bệnh viện", bà Võ Bích Thủy (chánh văn phòng, người phát ngôn UBND quận Tây Hồ) thông tin.

Liên quan đến Lễ hội âm nhạc “Trip to the Moon” diễn ra vào tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây, trên VOV, ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục NTBD cho biết, Lễ hội do Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý.

Sáng 16/9, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội xác nhận: "Chương trình “Trip to the Moon” đã được cấp phép đầy đủ, hồ sơ cấp phép được ký vào ngày 31/8. Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội chỉ chịu trách nhiệm về mặt nội dung chương trình diễn ra đúng cam kết trong hồ sơ cấp phép. Các vấn đề liên quan do BTC và các đơn vị khác quản lý".

Như đã đưa tin, vào tối 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đã diễn ra lễ hội âm nhạc điện tử mang tên "Du hành với mặt trăng". Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với hàng nghìn người. Vé tham dự lễ hội có giá dao động từ 500 - 600.000 đồng/vé được bán cách đây 2 tháng trước ngày chương trình diễn ra

Sự kiện tổ chức trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa công suất lớn, đèn laser, màn hình tương tác.

K.N (th)