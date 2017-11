Vụ 3 thanh niên rủ nhau nhảy cầu tự tử: "Đừng nghĩ rằng vậy là... anh hùng"

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Khoảng 0h ngày 21/11, trên cầu Thuận Phước (thuộc địa phận phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ việc 3 nam thanh niên rủ nhau tự tử. Một trong 3 người được công an kịp thời ngăn cản, hai người còn lại thì đều đã rơi xuống sông và mất tích.

Đến cuối chiều 22/11, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của một trong hai thanh niên bị mất tích và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, ba thanh niên này gồm: Lê P. (SN 1997), Võ Ngọc L. (SN 1998); Huỳnh Bảo K. (SN 1998) cùng ngụ thôn An Trung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Đồng thời, cả 3 là bạn thân từ khi còn nhỏ và là hàng xóm của nhau. L. và K. làm chung xưởng cơ khí tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, còn Phi là thợ sửa xe ở một gara ô tô. Hoàn cảnh gia đình của hai nạn nhân L. và K. rất khó khăn, riêng L. đã lập gia đình và có con nhỏ mới 10 tháng tuổi.

Hiện trường xảy ra sự việc trong đêm mưa. Ảnh: Tâm Trí

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do K. bị người yêu chia tay nên đã tâm sự với 2 người bạn trong cuộc nhậu vào tối 20/11. Đúng lúc đó, 2 thanh niên này cũng đang có chuyện buồn cả nhóm rủ nhau đi nhảy cầu tự vẫn.

K. nói muốn nhảy cầu tự tử. Lúc này, L. lái xe máy chở K. lên cầu Thuận Phước, P. thấy thế cũng lái xe đuổi theo hai bạn.

Đến cầu Thuận Phước, K. xuống xe và gieo mình xuống sông. Lúc này, P. cũng vừa lên tới cầu. Thấy P. đến, L. quay lại nhắn nhủ bạn giúp mình chăm sóc cho đứa con nhỏ rồi nhảy xuống sông theo bạn.

P. thấy hai người bạn cùng đã nhảy xuống sông nên hoảng sợ và cầm điện thoại gọi cho ông chủ nơi L. và K. làm việc. Sau đó, thanh niên này cũng ra thành cầu định nhảy theo thì có công an khu vực tới và kịp ngăn chặn.

Thực tế, tự tử vì buồn phiền, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ đã xảy ra rất nhiều, nhưng sự việc của 3 nam thanh niên này lại khá hiếm hoi. 3 thanh niên còn quá trẻ, là bạn thân và lại rủ nhau cùng từ bỏ mạng sống, điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa và trách cứ hành động dại dột này.

Chiều 22/11, thi thể của một trong hai thanh niên mất tích đã được tìm thấy. Ảnh: Trí thức trẻ

Về phương diện tâm lý con người, trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn phân tích:

"Thứ nhất, có thể nói rằng họ đã không có tự tin, không làm chủ được mình, cũng không tin tưởng vào những người thân trong gia đình. Do đó, khi họ gặp phải khó khăn, áp lực thì họ tìm đến cách giải thoát dại dột như vậy".

Thứ hai, những thanh niên này lại cho rằng đó là mình làm những việc mà người ta nghĩ là… anh hùng, mà thực ra lại không phải vậy.

Điều này là do kỹ năng sống quá kém, dại dột và sự thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình…".

Đồng thời, ông cho rằng, trường hợp này cũng có thể là vì sự thiếu tỉnh táo do men say nên đã không thể kiếm soát được lý trí và hành vi.

"Chúng tôi thường nói, người đàn ông có hai thứ say mà không thể giấu được. Thứ nhất là say men rượu, sẽ khó kiểm soát được lời nói, hành vi… Thứ hai là say tình thì cũng vậy".

Dù vậy thì những thanh niên này đã tìm đến con đường tiêu cực như nhiều sự việc tương tự trong xã hội hiện nay. Việc làm này cũng làm ảnh hưởng đến những người khác, gây bất an trong tâm lý xã hội.

Theo thông tin đã có thì họ là 3 người bạn thân từ nhỏ. Về điều này, ông Chất đánh giá, nếu đã thật sự là bạn thân với nhau thì nên cùng khuyên giải, cứu giúp bạn thoát khỏi áp lực, khó khăn.

Từ sự việc này, giới trẻ khi rơi vào bế tắc, áp lực trong cuộc sống thì có thể tự tìm cách giải tỏa cho mình bằng việc thay đổi tư duy và thay đổi hành vi.

"Nên suy nghĩ khác và thay đổi hành vi của mình. Chỉ đơn giản như là nhấc điện thoại lên và hỏi han ai đó thì tự nhiên, tâm lý của mình cũng được giải tỏa phần nào.

Và quan trọng là mọi người hãy luôn biết sống vị tha và bao dung đối với người khác. Chính lòng bao dung, vị tha đó mới có thể giúp con người ta tự giải thoát cho bản thân mình và cảm thấy thoải mái nhất" - ông Chất gửi gắm lời nhắn với tất cả mọi người.

Nông Thuyết