Vụ 1 người mất tích khi tìm vàng ở Cao Bằng: Nhờ cứu hộ từ TPHCM

Liên quan đến vụ việc 1 người mất tích khi đi tìm vàng ở Cao Bằng, ngày 18/11, ông Hoàng Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi nhận được báo cáo việc một công dân bị rơi xuống hang sâu vào lúc 12h ngày 12/11, địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tiếp cận nơi nạn nhân gặp nạn.

Những người đào vàng chui vào hang nhỏ rồi leo vào trong núi sâu để tìm của quý .Ảnh: TL





Được biết, một nhóm 5 người dân ở xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình đã vào một hang đá tự nhiên phía sau nhà với mục đích khảo sát để tìm vàng. Khi đi sâu vào hang khoảng 300-400m thì một người trong nhóm là anh Triệu Kiềm Chìu đã bất ngờ rơi xuống một hang sâu, những người đi cùng sau khi cứu nạn không thành công đã quay về báo cáo chính quyền địa phương.

Ông Hoàng Trung Thảo cho biết: "Đội cứu hộ của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã 2-3 lần vào khảo sát, vào hang đo thiết bị thấy hang sâu rơi xuống nồng độ oxy rất thấp. Chúng tôi huy động thêm máy móc, dự tính đưa thêm thiết bị dẫn khí vào. Nhưng vào hang sâu nhiều ngóc ngách, thiết bị không đưa xuống được. Theo tư vấn của Tập đoàn Than Khoáng sản thì hiện thiết bị của đội cứu hộ, cứu nạn, Công an TP HCM có thể đưa vào được và có khả năng có hiệu quả. Hiện nay chúng tôi đang thông tin cho lực lượng cứu hộ của TP HCM để nắm được tình hình và họ dự kiến sẽ cử lực lượng lên".

Ông Nông Quốc Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, khu vực nạn nhân rơi xuống là hang đá tự nhiên, không phải mỏ khai thác khoáng sản. Phần lớn địa hình nơi đây là khe hẹp kéo dài vài trăm mét, dốc 80-90 độ. Có đoạn cửa hang dựng đứng, không có lối xuống.

Lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đã thả dây dài 150 m, nhưng chưa tới đáy. Hàm lượng oxy ở hang chỉ dưới 14%.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu thực địa, xây dựng phương án, điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm người mất tích và có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn

Tính đến đầu giờ chiều 18/11, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

K.N (th)