Vợ phát hiện chồng tử vong bất thường sau chầu nhậu

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 16/7, anh Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có tổ chức nhậu cùng với Lê Văn Chiến (54 tuổi) và Nguyễn Văn Dũ (32 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại nhà riêng. Đây là các chiến hữu cốt cán của anh Bình.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Dũ về trước, anh Bình và Chiến tiếp tục nhậu. Đến khoảng 1h ngày 17/7, anh Bình được vợ phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp trên ghế salon trong nhà.

Do nghi ngờ về cái chết của nạn nhân, gia đình đã báo Công an. Qua kiểm tra bước đầu, trên người anh Bình có vết thương ở mũi, trán và đỉnh đầu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Tiền Giang, anh Bình tử vong do nhồi máu cơ tim.

Theo nhận định, các vết thương trên người anh Bình có thể do té ngã.

Theo N.Xuân (Trí Thức Trẻ)