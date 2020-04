Vì sao cuối tháng 4, miền Bắc vẫn rét như chính đông?

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm hôm qua (24/4), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngày hôm nay (25/4), không khí lạnh có cường độ ổn định, sau được tăng cường yếu vào đêm nay.

Cuối tháng tư, miền Bắc vẫn mưa rét bất thường.





Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày mai (26/4).

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ. Khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ. Chuyên gia khí tượng dự báo miền Bắc trời nắng ấm, tăng nhiệt dần từ ngày 27/4.

Từ ngày 24/4, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía bắc xảy ra mưa lớn kèm theo gió, nhiệt độ xuống thấp ở mức 15- 17 độ C.

Các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ cũng đón những đợt mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua. Tại Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, lượng mưa đạt ngưỡng 64 mm/ngày, nhiều nơi xảy ra mưa đá. Theo chuyên gia khí tượng thì miền Bắc đang trải qua mưa dông, giá rét bất thường.

"Từ đầu năm, diễn biến thời tiết tại miền Bắc rất bất thường khi liên tục xảy ra các đợt mưa lớn, mưa đá kéo dài nhiều ngày. Các vùng tâm, trục của những hình thái thời tiết gây mưa bị biến đổi, không còn đúng theo quy luật từ xưa đến nay. Đợt này, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao 5000 m đã gây ra mưa lớn cho khu vực. Vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rất lớn và kéo dài nhiều ngày.

Người ta hay gọi đây là rét nàng Bân, nhưng năm nay rét nàng Bân lại kéo dài, điều này có thể do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều người thắc mắc miền Bắc xuất hiện nhiều đợt lạnh dù đã sang cuối tháng 4 chính là do như vậy", ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai cho biết.

Lý giải hiện tượng này, ông Hải cho hay: "Miền núi do địa hình đồi núi, khi gió mùa đông bắc về nếu chỉ mình nó thì chỉ gây mưa một vài ngày. Nhưng năm nay mỗi lần có gió mùa đông bắc về lại kèm hội tụ gió trên cao tạo thành tổ hợp thời tiết. Gió mùa đông bắc đẩy không khí nóng đi lên gặp hội tụ gió trên cao liên kết thành pha đá, khi đủ lớn rơi xuống thành mưa đá.

Năm nay mưa đá vừa nhiều, cường độ mạnh, hạt đá lại to, Nếu theo quy luật từ giờ cho đến hết tháng Tư miền bắc vẫn còn mưa đá, giữa tháng 5 sẽ giảm đi. Hiện nay mưa đá cũng diễn ra thất thường", ông Hải nói.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/4:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 18-21 độ.

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất ở mức 15-17 độ. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 19-21 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Nam mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-31 độ, phía Nam có nơi 31-33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều ở mức 32-35 độ.

