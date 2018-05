Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ đi trên chiếc ô tô có nhiều hành vi gây phẫn nộ sau khi va chạm giao thông với một nam sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Xác nhận với phóng viên vào trưa nay (4/5), đại diện Công an phường Đổng Quốc Bình thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều qua (3/5) đúng như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo nội dung clip, vụ va chạm giao thông giữa xe máy điện BKS 15MĐ6 - 703.49 và xe ô tô BKS16N - 5265. Lúc này, 2 chủ phương tiện xảy ra tranh cãi, nhưng nữ tài xế đi ô tô liên tục to tiếng xưng hô mày tao với nam sinh viên.

Vì cho rằng, mình không sai khi điều kiển phương tiện, nên nam sinh viên đã gọi điện báo công an phường Đổng Quốc Bình nhờ giải quyết.

Khi lực lượng công an phường có mặt, thấy chiếc xe của nữ tài xế nằm giữa đường gây khó khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nên Công an phường Đổng Quốc Bình đề nghị chủ phương tiện đưa xe ô tô vào lề đường và đề nghị đưa nam sinh viên bị ngã đi khám.

Nữ tài xế (đeo kính màu sẫm) nói, tính mạng con người không quan trọng. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, người phụ nữ lên tiếng phản đối và nói rằng “con người không quan trọng”, đề nghị công an kiểm tra giấy tờ của nam sinh viên và phân xử xem ai đúng ai sai mới được đưa đi viện. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân tỏ ra bức xúc trước thái độ của nữ tài xế ghi lại clip và đưa lên mạng xã hội.

Sau khi, nam sinh viên được đưa đến bệnh viện Đại học y dược Hải Phòng khám, kết quả cho thấy nạn nhân bị tràn dịch khớp gối do bị ngã xuống đường.

Theo đại diện Công an phường Đổng Quốc Bình, do chủ ô tô không hợp tác nên Công an phường đã mời Công an quận Ngô Quyền xuống để xử lý và yêu cầu người cùng phương tiện về trụ sở, nhưng sau đó 2 người phụ nữ đi ô tô đã để lại xe bỏ đi.

Được biết, nữ tài xế điều khiển xe ô tô tên là D.T.T.T, trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Clip nữ tài xế nói, mạng người không quan trọng

Đức Tùy

Clip: Facebook