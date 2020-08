Triệu tập thanh niên đăng tin có xác chết trong tủ lạnh

Sáng 18/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập Phạm Văn Hùng (SN 2005, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc có xác chết trong tủ lạnh để trêu đùa gây hoang mang.



Hùng thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Trước đó, ngày 15/8, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Văn Hùng có đăng tải một số hình ảnh N.V.Q. (SN 2005, trú cùng xã Diễn Bích) bị nhốt trong tủ đông lạnh kèm theo nội dung: "Mới đây công an huyện Diễn Châu biết một thi thể của một cháu bé tên N.V.Q đã tử vong trong một chiếc tủ lạnh do em ấy bỏ nhà ra đi không may bị quân côn đồ giết và cướp tài sản chia buồn cùng gia đình em…". Đến 12h trưa ngày 16/8, bài viết trên được gỡ bỏ.

Cơ quan đã xác định Phạm Văn Hùng là người đã đăng tải nội dung và hình ảnh nêu trên lên trang Facebook cá nhân. Hùng cho biết đăng tải thông tin này với mục đích để trêu đùa và không biết việc đăng tải này là vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an xã Diễn Bích đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nam thanh niên theo quy định.

V. Đồng