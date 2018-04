TP.HCM: Thực hư clip bé trai nghi bị bắt cóc, người mẹ òa khóc vì không đón được con ở lớp mầm non

Chiều 16/4, trao đổi với chúng tôi, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết trên địa bàn không có xảy ra một vụ bắt cóc nào theo như những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cách đây vài giờ.

Thông tin nghi bắt cóc gây hoang mang dư luận nhưng đây không phải sự thật.

Theo đoạn clip được chủ tài khoản S. chia sẻ với nội dung: "Trời đất ơi, mẹ đi đón con học lớp mầm non mà con bị người ta bắt cóc rồi. Nghe bà mẹ khóc tội quá, các bạn có con nhớ kỹ trông coi, dạo này người ta bắt cóc con nít đi bán lắm, tội quá mọi người ơi" kèm theo hình ảnh một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, òa khóc nức nở thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chỉ trong vài giờ chia sẻ, đã có hàng ngàn bình luận, hơn 1,4 ngàn lượt share cùng like bày tỏ sự bức xúc khi đứa bé nghi bị bắt cóc. Ai cũng bày tỏ sự cảm thông cho người mẹ có con, đồng thời đề cao cảnh giác trước vụ việc này.

"Tội nghiệp quá, con đi học mẫu giáo cũng không yên nữa, không hiểu cô giáo ở đâu, sao lại để bé cho người khác bắt đi thế này", facebook H.T bình luận. Không ít người đã bày tỏ sự lo lắng đến tính mạng, an toàn của đứa bé bỗng nhiên bị mất tích trước lớp học mầm non.

Mẹ bé òa khóc vì không đón được con trước chỗ giữ trẻ.

Tuy nhiên, sau khi liên lạc với chủ tài khoản đăng tải clip, người này cho biết chỉ đi qua đường vô tình nhìn thấy cảnh bà mẹ ngồi khóc, nghe mọi người bàn tán là không tìm thấy con nên mới đăng tin là bắt cóc để cảnh báo mọi người chứ không nắm rõ sự việc. "Tôi không nhớ đường, xảy ra ở khu vực nào nữa, chỉ biết ở Hóc Môn vào trưa nay", chủ tài khoản đăng thông tin chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Công an xã Bà Điểm xác nhận có xảy ra vụ việc trên nhưng không phải là bắt cóc như thông tin trên mạng xã hội. "Bé trai khoảng 7 tuổi chỉ đi lạc ở một địa điểm giữ trẻ thuộc ấp Hậu Lân chứ không phải lớp mầm non như post miêu tả. Sau đó người mẹ đến đón con mà không thấy nên mới hoảng loạn òa khóc. Nhận tin trình báo, chúng tôi đã đến địa điểm nơi xảy ra vụ việc để xác minh, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm bé. Bé trai được một người tốt bụng giữ giúp, vụ việc xảy ra lúc 12h trưa nay và bé đã được mẹ đến đón về tại UBND xã Bà Điểm", một Công an xã cho biết.

Về phía tin đồn bắt cóc, phía Công an xã Bà Điểm cũng cho biết đã nhận được thông tin, đang xác minh người đăng clip và đính chính là không có sự việc bắt cóc xảy ra.

Theo Văn Tiến (Thời Đại)