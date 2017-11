Tin mới nhất về vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết ở phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy - Hà Nội)

Hồ sơ và cáo trạng đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để chờ xử sơ thẩm.

Theo đó, căn cứ vào bản kết luận điều tra số 274/ KLĐT – Đ11 ngày 01/8/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định:

Vào khoảng 13h30 phút ngày 1/11/2016 đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại quán Karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội do bà Nguyễn Dịu Linh làm chủ.

Căn nhà số 86, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội có thiết kế 9 tầng và 1 tum do bà Nguyễn Dịu Linh thuê lại của ông Trần Văn Lương thời hạn 10 năm từ 01/7/2016 đến 01/7/2026.

Giá thuê hàng tháng là 155.750.000 VNĐ để làm trụ sở kinh doanh, hoạt động dịch vụ karaoke và được UBND quận Cầu Giấy cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01G8018427 ngày 20/6/2016 và Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy do Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cấp ngày 13/10/2016.

Tiếp đó, bà Nguyễn Dịu Linh tiến hành thiết kế thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bà Linh thuê Công ty Thiện An Phú để thi công hạng mục này và nhờ Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1980) làm phần cách âm cho các phòng hát tầng 2, tầng 7, 8 của quán.

Sau đó, Nguyễn Hữu Long đã thuê Phạm Văn Thiên (sinh năm 1985) thi công. Thiên viết giấy tay cam kết từ ngày 20/10/2016 đến ngày 10/11/2016 sẽ hoàn thành. Tiếp đó, Phạm Văn Thiên thuê nhóm thợ của Trương Văn Tuyên (sinh năm 1983) trực tiếp thi công.

Ngày 1/11/2016, hạng mục phòng cháy chữa cháy hoàn thiện khoảng 90% và tiếp tục được thi công phần gốc phía trong cửa ra vào tầng 2. Để hoàn thiện phần này, Trương Văn Tuyên tìm đến cửa hàng hàn của chị Lê Thị Thì để thuê người thi công.

Đến trưa ngày 1/11/2016, bà Nguyễn Dịu Linh đã chỉ đạo anh Võ Hoàng Kỳ là quản lý của quán cho khách vào hát tại các phòng 601, 502 mặc dù chưa được nghiệm thu về PCCC và chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke.

Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, Lê Thị Thì dẫn theo Hoàng Văn Tuấn và Phạm Quốc Viện mang theo máy hàn điện, máy cắt đến quán để thực hiện công việc đã thỏa thuận với Tuyên.

Tuyên nói với Tuấn và Thì hàn thanh sắt ở trần và nhờ cắt bản lề cửa để tháo cửa ra. Thì đồng ý cho Tuấn làm, mặc dù không trang bị cho Tuấn các dụng cụ che chắn để đảm bảo an toàn PCCC.

Tuấn dùng máy hàn thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để dùng nhiệt cắt bản lề ra thì lửa bến vào vách phòng và gây cháy.

Căn cứ vào Kết luận giám định số 500/C54 - P2 ngày 15/11/2016 của Viện khoa học hình sự xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy: Do quá trình hàn cắt kim loại bằng hồ quang điện ở khu vực cửa ra vào phòng phía ngoài làm bắn các vẩy hàn có nhiệt độ cao vào phần cách âm gắn trên tường gây cháy, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đên vụ cháy nói trên.

Hậu quả làm 13 người khách đến hát trong quán karaoke bị tử vong, toàn bộ tài sản trong quán karaoke, 11 xe máy, 1 xe đạp điện của khách bị cháy đồng thời lan sang các quán Bách Lộc số 70, quán Kstar 72, quán Nhật số 74 và khách sạn Yến Hotel 66 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyên nhân tử vong của 13 nạn nhân trong vụ cháy được xác định là do ngạt CO cấp. Người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân cũng đã có đơn yêu cầu bồi thường các khoản tổn thất về vật chất và tinh thần cho phía gia đình nạn nhân.

Ngày 02/11/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 218 và Quyết định khởi tố bị can số 538, 539, 540 đối với các bị can liên quan đến vụ án về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 240 BLHS gồm:

1. Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1986. Nơi đăng ký HKTT: số 14b, ngõ 3, tổ dân phố 1 phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Được xác định là chủ quán karake đã thực hiện hành vi đưa cơ sở vào kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh và chưa được nghiệm thu về PCCC, thay đổi thiết kế, không kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công vi phạm Điều 17 Nghị định số 46 ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được phê duyệt.

2. Lê Thị Thì, sinh năm 1962, tên gọi khác là Thanh. Nơi ĐKHKTT: 309 C14 Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Là người trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, biết rõ nơi tiến hành hàn có nguy cơ xảy ra cháy nổ nhưng không có biện pháp phòng chống cháy nổ. Vi phạm quy định tại khoản 8, Điều 13 Luật Phòng cháy chữa cháy.

3. Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1993. Nơi đăng ký HKTT: Xóm 7A xã Nghĩa Mai, huyên Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Chưa có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ về an toàn, không có biện pháp phòng chống cháy nổ và là người trực tiếp gây ra vụ cháy.

Những đối tượng khác gồm: Phạm Văn Thiên, Nguyễn Anh Tuấn, những hành vi của 2 đối tượng này không phải nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 01/8/2016, CQCSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra Bản kết luận điều tra số 274/KLĐT – DD11 và chuyển toàn bộ hồ sơ và 3 bị can đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội để đề nghị truy tố.

