Tin mới nhất về không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Sáng sớm nay (01/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc.

Trung tâm Khí tượng dự báo ngày và đêm nay (1/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ.

Miền Bắc mưa lạnh do không khí lạnh tràn về. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm hôm nay (1/4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng khu vực Việt Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm).

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ sáng sớm nay trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 22-25 độ, giảm 5 độ so với hôm qua; về đêm nền nhiệt xuống thấp còn 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.​

Nhiệt độ ban ngày tại phía Tây Bắc Bộ dao động 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Nền nhiệt giảm dần khi đêm đến, thấp nhất có nơi dưới 19 độ.

Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ sáng sớm ngày mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/4:

Hải Phòng có mưa, mưa rào. Nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ấm hơn so với các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất 22 độ. Trong ngày có mưa rào và dông rải rác.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31-34 độ; đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 33 độ, thấp nhất về đêm còn 19 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt cao nhất 32-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Tại TP.HCM trời nóng 32 độ, Cần Thơ 33 độ.

K.N