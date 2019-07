Sáng 4/7, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 - Mun đã đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Hải Phòng . Lúc 5h, tâm bão được xác định nằm ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Đến 9h sáng cùng ngày, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nằm ngay trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, sức gió đã giảm xuống mức cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong đêm nay, lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ đề phòng mưa dông, lũ quét

Trong ngày hôm nay (04/7), ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thanh Hóa: Hai người tử vong do sạt lở đất

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3h sáng ngày 4/7 đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, khiến 5 người di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được 3 nạn nhân, đưa đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời xác định được vị trí 2 thi thể nạn nhân còn lại bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên mắc kẹt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã sử dụng các thiết bị, chuyên dụng đưa 2 thi thể nạn nhân lên. Đến 7h sáng, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Bị lũ xiết cuốn phăng, người đàn ông Nghệ An đu ngọn tre sống sót



Hiện trường nơi ông Thao bị nước cuốn trôi. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều tối qua, ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xảy ra mưa lớn khiến cầu tràn bản Ính (xã Châu Lộc) bị ngập vì lũ thượng nguồn đổ về.



Trên đường đi liên hoan về nhà, ông Nguyễn Văn Thao (trú tại xã) cố gắng vượt qua cầu tràn bản Ích nhưng do nước chảy xiết, ông bị cuốn trôi.

Nạn nhân sau đó may mắn bám được ngọn tre ngả giữa dòng nước rồi gọi người đi đường ứng cứu.

Thời điểm này đang mưa lớn, dòng nước của lũ ống đổ về chảy rất mạnh gây khó khăn trong công tác cứu hộ. Lực lượng cứu nạn sau đó dùng dây thừng kéo ông Thao vào bờ.

Cầu tràn bản Ính là một điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt khi thượng nguồn có mưa lớn. Cũng tại điểm này từng xảy ra những vụ trôi cả xe và người khi cố vượt cầu khi có lũ.

Đường Hà Nội ùn tắc kéo dài do mưa lớn

Trên cửa ngõ phía Tây hướng về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển chậm bởi mưa lớn theo từng cơn.





Sáng 4/7, bão Mun đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây mưa trên diện rộng. Đêm qua và rạng sáng nay Hà Nội có mưa ở nhiều nơi; thời tiết bất lợi vào giờ cao điểm đã dẫn đến ùn tắc ở nhiều tuyến đường. Đường Nguyễn Trãi đoạn gần Ngã Tư Sở thường ngày vẫn diễn ra ùn ứ, song sáng nay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn với dòng phương tiện kéo dài khoảng 2,5 km.



Quảng Ninh, Hải Phòng: Gió giật, cây đổ hàng loạt

Bão số 2 đổ bộ, Quảng Ninh vẫn có mưa to, gió giật cấp 4, cấp 5. Gió làm 2 cây đổ tại đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long.

Nhiều cây đổ ở Quảng Ninh





Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, đến nay vẫn thực hiện lệnh cấm tất cả các loại tàu xuất bến. 1.600 du khách tại đảo Cô Tô sẽ được hỗ trợ đưa vào bờ ngay sau khi biển ổn định.

Cây đổ ở TP Hải Phòng





Sáng nay tại Hải Phòng, trên các tuyến phố: Nguyễn Văn Linh, Lê Hồng Phong, Lạch Tray, đường 353 từ trung tâm Hải Phòng đi Đồ Sơn có hàng chục cây xanh bị gãy đổ. Một số nơi tại Hải Phòng bị mất điện, nước sinh hoạt.



Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết chưa ghi nhận thiệt hại nào về người, những thiệt hại về tài sản không đến mức nghiêm trọng.

Thượng tá Phạm Văn Tá - chính trị viên Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết khoảng 1h sáng 4/7 bão số 2 đi qua huyện đảo này với gió giật cấp 8, cấp 9, không có thiệt hại về người hay tàu thuyền.

Nhiều chuyến bay bị hủy và chuyển hướng hạ cánh



Nhiều chuyến bay bị hủy và chuyển hướng hạ cánh do bão số 2 để đảm bảo an toàn cho hành khách

Trên TT&VH đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (tên quốc tế là MUN) tại khu vực Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong ngày 3/7 để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã phải hủy và điều chỉnh hướng hạ cánh một số chuyến bay do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (bão MUN).

Ngoài ra, một số chuyến bay khác của hai hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 sẽ được Vietnam Airlines và Jetstar Pacific hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác (trong trường hợp còn chỗ).

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hai hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 gồm Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Vinh (Nghệ An) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng hàng không.

K.N (th)