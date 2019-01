Tiết lộ về lái xe ô tô đâm 4 người thương vong ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Như tin đã đưa, khoảng 13h40' ngày 6/1 tại khu vực vòng xuyến đường Cenco5- đường Phúc La Văn Phú thuộc địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm đó xe ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 đi hướng huyện Thanh Oai đường Cenco5 quận Hà Đông va chạm với xe ô tô taxi 30A-420.47 do anh Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại đó, chiếc xe ô tô trên tiếp tục va chạm với các xe máy mang BKS 29T1-119.70 do anh Trần Nhật T. (SN 1949) và Đặng Thị T. (SN 1951 cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông); 29H1-872.97 do anh Nguyễn Đình D. (SN 1984, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); xe máy BKS 33k2-1731 trên xe có ông Nguyễn Hữu C. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

Hậu quả, làm ông Trần Nhật T. và bà Đặng Thị T. tử vong, còn ông Nguyễn Hữu C. và bà Nguyễn Thị H. bị thương. Tại hiện trường, 2 ô tô và 3 xe máy hư hỏng nặng.

Theo nguồn tin, hiện tài xế ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 chưa đến cơ quan công an trình diện. Bước đầu xác định người được cho là đã điều khiển chiếc xe ô tô trên là T.N.A. (SN 1994, trú Phú Đô, Nam Từ Liêm).

Lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên theo đúng quy định của pháp luật.

