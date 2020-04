Tiếp tục cách ly xã hội, vận chuyển hành khách hoạt động thế nào?

Xe ôm công nghệ ở Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động

Grab Việt Nam cho biết, dịch vụ gọi xe hai bánh tại Hà Nội đã có thông báo đến tài xế rằng sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động dịch vụ GrabBike tại Hà Nội từ ngày 16/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Riêng mảng gọi thức ăn và giao hàng tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Grab cũng cho hay, toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar 4/7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab tỉnh 2 chiều/Grab Tuyến, Rent, JustGrab và GrabTaxi) tại tất cả các tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục tạm ngưng cho đến khi Bộ GTVT có thông báo tiếp theo.

Cùng với đó, hãng Be cho biết sẽ tiếp tục ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển BeCar, Be Now, Be đi tỉnh, thuê xe theo giờ từ nay cho đến hết ngày 22/4 tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP HCM. Đối với dịch vụ gọi xe 2 bánh, đại diện Be cho biết, BeBike tiếp tục tạm dừng ở Hà Nội, còn tại TP HCM vẫn hoạt động bình thường cùng các dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ.