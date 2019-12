Thực hư thông tin xuất hiện người ăn xin "mặt đen" ở Hà Tĩnh

Ngày 5/12, trên mạng xã hội ở Hà Tĩnh liên tục đăng tải thông tin người ăn xin "mặt đen" có mặt tại Hà Tĩnh. Sau khi sự việc được đăng tải đã khiến nhiều người hoang mang. Thông tin sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt: "Cẩn thận nhé cả nhà, về đến 61 Lý Tự Trọng - TP Hà Tĩnh, đã có mặt tại Hồng Lĩnh, bà con Đức Thọ và Hồng Lĩnh chú ý...", kèm theo hình ảnh người ăn xin "mặt đen" làm nhiều người dân hoang mang.

Hình ảnh sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội.

Một số tài khoản Facebook cho rằng đối tượng này bị công an Hà Tĩnh tạm giữ điều tra do theo giáo phái lạ để hóa trang đi xin tiền.



Trước những thông tin trên, nhiều người dân tỏ ra hoang mang lo lắng. Có nhiều người con lo sợ những người ăn xin "mặt đen" này giả vờ ăn xin để bắt cóc trẻ em.

Qua xác minh của PV Gia đình và Xã hội tại một số địa chỉ được cộng đồng mạng cho rằng xuất hiện người mặt đen đều khẳng định thông tin trên hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật.

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, hai ngày qua có nhiều thông tin trên mạng xã hội xuất hiện người ăn xin hóa trang mặt đen nhẻm đang gây xôn xao, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin trên.

"Hiện đơn vị vẫn chưa phát hiện một trường hợp nào như vậy trên địa bàn. Chúng tôi sẽ điều tra, làm rõ ai là người tung tin đồn thất thiệt trên để xử lý theo quy định" - một lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Công an TP Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, nếu phát hiện các đối tượng lạ mặt khả nghi trên địa bàn vui lòng liên hệ trụ sở Công an khu vực gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại trực ban: 069.292.8258 hoặc số đường dây nóng: 069.292.8600 của Công an thành phố Hà Tĩnh để cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng quy định của pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.



Sơn Nguyễn