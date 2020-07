Thừa Thiên Huế có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 31/7, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Ngọc Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn.





Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác và thông báo quyết định của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển Ngành của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tiếp đó, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và ông Phan Ngọc Thọ đã đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn. Thượng tá Tuấn được đào tạo bài bản, rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác, luôn thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, khả năng quản lý, lãnh đạo sâu sát. Từng trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.





Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh cũng tin tưởng rằng ở nhiệm vụ công tác mới, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng bình yên và giàu đẹp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người tiền nhiệm, đem hết tâm đức, trí tuệ, cùng toàn lực lượng xây dựng Công an Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trước đó, vào tháng 1/2018, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoàng Dũng